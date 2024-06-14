645 مليون يورو تكلفة استضافة بطولة كأس أمم أوروبا في ألمانيا

بلغت تكلفة استضافة بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي تنطلق اليوم في ألمانيا نحو 645 مليون يورو.

وستقام منافسات البطولة في 10 ملاعب في مدن مختلفة بمشاركة 24 منتخبا.

وأسهمت البنية التحتية القوية للمدن الألمانية في تخفيض تكلفة استضافة البطولة مقارنة بنسخ سابقة حيث استغلت ألمانيا مشاريعها السابقة التي أقامتها خلال استضافة كأس العالم 2006.

وقدرت الحكومة الألمانية عدد الزوار الذين سيزورون البلاد بـ 3 ملايين زائر حيث سينفقون 4 مليارات دولار خلال شهر واحد. وتوقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحقيق عائدات تبلغ مليار دولار من مبيعات التذاكر والبث التلفزيوني والإعفاءات الضريبية.