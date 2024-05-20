السعودية تعمل على خطة لاستقطاب السياح بالتوسع في المطارات السياحية

تعمل السعودية على تنفيذ خطط توسعية في المطارات السياحية بهدف استقطاب أعداد كبيرة من السياح في الداخل والخارج.

وقال المهندس علي مسرحي الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني، إن الشركة تعمل في التوسع في المطارات السياحية والتي تشمل أبها وجيزان والباحة، وذلك ضمن خطط واضحة توسعية لاستقطاب السياح.

عدد الركاب في المطارات السعودية يقفز 26 % خلال 2023

وأوضح مسرحي أن لديهم في أبها مشروعين، حيث يشمل المشروع الأول توسعة بسيطة للمطار تنتهي في شهر أغسطس من العام الجاري، مشيرا إلى أن مطار أبها الجديد الذي أطلق اسم ولي العهد يستهدف الوصول الى 10 مليون مشافر بنهاية 2030 .

وأشار إلى أن العمل جار على توسعة مطار الباحة تستهدف الوصول الى مليون مسافر بنهاية 2025.

وزير النقل: نعمل على توسعة مطارات الباحة وجازان والجوف