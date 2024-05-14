عدد الركاب في المطارات السعودية يقفز 26 % خلال 2023

ارتفع عدد الركاب في المطارات السعودية بنحو 26 % خلال العام 2023، ليبلغ 112 مليون راكب، بينهم 61 مليون للرحلات الدولية، و 51 مليون للداخلية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للإحصاء اليوم، فإن عدد الرحلات الداخلية في مطارات المملكة خلال 2023 بلغ 421 ألف بمعدل ارتفاع 2 % عن 2022، فيما بلغ عدد الرحلات الدولية 394 ألف بارتفاع 36 %.

وأضافت الهيئة، أن كميات الشحن في مطارات المملكة بلغت 918 ألف طن بنهاية 2023 بزيادة 7 %، حيث كان ديسمبر أعلى الأشهر في كميات الشحن بمعدل 93 ألف طن.

وكشفت "الإحصاء"، عن تحقيق السعودية ارتفاعا في معدل الربط الجوي الدولي خلال 2023 بواقع 9 مراتب لتصل بذلك إلى المرتبة 18 مقارنة بـ 2019، حيث بلغ إجمالي عدد الدول التي تم الوصول اليها 86 دولة بزيادة 12 % عن 2022، وعدد الوجهات 148 بمعدل ارتفاع 47 % عن 2022.

وأفادت أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لعام 2023 في جميع المطارات السعودية، قد بلغ 116 مليون راكب سنوي، وكان مطار الملك عبد العزيز الدولي الأعلى بـ 45 مليون راكب سنوي، يليه مطار الملك خالد الدولي بـ 37 مليون راكب سنوي، وجاء في المرتبة الثالثة مطار الملك فهد الدولي بـ 13 مليون راكب سنوي.