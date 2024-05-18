إغلاق مطار ميونخ بعد اقتحام ناشطي مناخ أحد مدرجيه

أغلق مطار ميونخ فترة وجيزة في وقت مبكر اليوم بعدما تسلل ناشطون مدافعون عن المناخ إلى أراضيه وألصقوا أنفسهم بأحد مدرجيه.

وقال متحدث المطار: إن واحدا من مدرجي المطار مفتوح الآن، لكن سيكون هناك تأخير للرحلات.

وقع الاقتحام خلال أحد أكثر فترات السفر ازدحاما في المطار الواقع في جنوب ألمانيا.

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وأظهرت سلسلة من المنشورات لناشطي جماعة "الجيل الأخير" المدافعة عن المناخ على موقع "إكس" أعضاء بالجماعة على ما يبدو أنه مدرج طائرات أو طريق أسفلتي مع لافتات احتجاج.

وورد في منشور 6 أشخاص يجلسون في مجموعتين في موقعين مختلفين بمطار ميونخ.

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