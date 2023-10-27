ميونخ أغلى مدينة ألمانية في تكاليف المعيشة لعام 2023

تتباين تكلفة المعيشة في ألمانيا بفارق كبير في بعض الأحيان حسب المنطقة، وفقا لمؤشر جديد نشره معهد الاقتصاد الألماني (دبليو آي) والمعهد الاتحادي لأبحاث البناء والشؤون الحضرية والتنمية المكانية ( بي بي إس آر).

وأظهر المؤشر أن مدينة ميونخ هي الأغلى بين المدن الألمانية في تكلفة المعيشة بفارق 38 في المائة عن أدنى منطقة في تكاليف المعيشة في ألمانيا، التي أظهر المؤشر أنها منطقة فوكتلاندكرايز.

وكانت تكاليف السكن هي العامل الحاسم في تحديد مدى ارتفاع أو انخفاض تكاليف المعيشة في المدن الألمانية. وإذا لم يتم تضمينها، فإن نطاق الفارق بين المدن سيكون أقل بكثير بنسبة 6 في المائة - وكانت ستصبح مدينة شتوتجارت هي الأغلى، ولير هي الأرخص.

وعند إضافة تكاليف السكن، تصبح المعيشة في مدينة ميونخ أغلى بنسبة 25 في المائة من المتوسط في ألمانيا. تليها منطقة ميونخ ذات النطاق الإداري الأوسع بارتفاع التكاليف بنسبة 16 في المائة، ثم فرانكفورت (15.9 في المائة) وشتوتجارت (14.8 في المائة).

في المقابل، كانت منطقة فوكتلاندكرايز أدنى في تكلفة المعيشة بنسبة 9.5 في المائة من المتوسط على مستوى ألمانيا، وكذلك مدينة جرايتس، تليها مدينة جورليتس (أدنى من المتوسط بنسبة 9.4 في المائة)، ومدينة بيرماسينز ومنطقة زالتسلاندكرايز بنسبة 9.3 في المائة أدنى من المتوسط، بحسب "الألمانية".

وترتفع تكاليف المعيشة خصوصا في التجمعات السكنية الكبيرة والمناطق المحيطة بها، وكذلك في المناطق السكنية ذات الشعبية الخاصة، على سبيل المثال على حافة جبال الألب أو بحيرة كونستانس.