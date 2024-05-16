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السعودية تنفذ في مارس أكبر مشتريات من السندات الأمريكية منذ نوفمبر

السعودية تنفذ في مارس أكبر مشتريات من السندات الأمريكية منذ نوفمبر
تصوير : يوسف الدبيسي "الاقتصادية"
إكرامي عبدالله من الرياض
  • الخميس 16 مايو 2024 11:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 16 مايو 2024 12:07 مساء

رفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 3.7 % على أساس شهري في مارس الماضي، إلى 135.9 مليار دولار، بزيادة 4.8 مليار دولار هي أكبر مشتريات منذ نوفمبر 2023.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، احتلت السعودية المرتبة الـ17 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

 

 

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