السعودية تنفذ في مارس أكبر مشتريات من السندات الأمريكية منذ نوفمبر

رفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 3.7 % على أساس شهري في مارس الماضي، إلى 135.9 مليار دولار، بزيادة 4.8 مليار دولار هي أكبر مشتريات منذ نوفمبر 2023.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، احتلت السعودية المرتبة الـ17 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.