نسخة جديدة من "تشات جي بي تي" بقدرات صوتية وبصرية تتيح للمستخدمين المحادثات الشفهية

قدمت شركة "أوبن إيه آي" نسخة جديدة من "تشات جي بي تي" تتيح للمستخدمين إجراء محادثات شفهية سلسة مع البرنامج، في خطوة إضافية نحو تطوير برمجيات مساعدة فائقة التطور عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، المحرك الرئيس الحالي لشركات التكنولوجيا العملاقة.

وبفضل النموذج الجديد الذي يحمل اسم "جي بي تي - 4 أو" GPT-4o، سيكون "تشات جي بي تي" قادرا على فهم النص والصوت والصور، والاستجابة عبر الكتابة أو الصوت أو من خلال توليد الصور.

وستضاف هذه الإمكانات الجديدة تدريجيا إلى "تشات جي بي تي"، أولا على صعيد النصوص والصور للمشتركين في الخدمة المدفوعة، وأيضا لمستخدمي النسخة المجانية مع فرض قيود على الاستخدام. ويتوقع طرح الإصدار الجديد مع (الوضع الصوتي) في الأسابيع المقبلة للمشتركين بالخدمة المدفوعة.

وتتيح هذه الخاصية إعادة إنتاج مناقشات بين البشر بطريقة لافتة.

وفي عرض مباشر بالفيديو، نجح "تشات جي بي تي" في قراءة مشاعر المستخدمين على وجوههم عبر كاميرا الهاتف الذكي، كما قدم لهم توجيهات خلال تمارين التنفس، وتلا على مسامعهم قصة وساعدهم في حل مسألة رياضية. والأهم أنه في إمكان المستخدمين مقاطعة البرنامج في أي وقت بسهولة.

وقال جيف بودييه، من شركة "هاغينغ فايس" لوكالة فرانس برس: "لقد أذهلني إلى أي مدى نجحت العروض التقديمية في تجسيم النماذج" لجعلها تشبه البشر، مضيفا "هذا يثير ارتباكا وتوقعات كاذبة".

وأوضح مدير المنتجات في منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية التعاونية والمفتوحة هذه أن "الناس قد يسقطون صفات على النماذج، وقد يصبحون مرتبطين بها عاطفيا. ولن يفهموا لماذا يمكن للنماذج تقديم معلومات كاذبة، ولن يعرفوا في أي المواقف يمكن أن يثقوا بها أم لا".

ويروج سام ألتمان بانتظام لرؤيته لذكاء اصطناعي سيصبح يوما ما "عاما"، أي مزودا بقدرات معرفية بشرية، وقادرا على تحقيق اختراقات علمية في خدمة الإنسانية.

وقدرت قيمة "أوبن إيه آي" التي أنشئت في البداية كمختبر أبحاث غير ربحي، بنحو 80 مليار دولار، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، خلال طرح الأسهم للاكتتاب في فبراير الماضي. وبحسب "فايننشال تايمز"، بلغت إيراداتها السنوية نحو ملياري دولار منذ ديسمبر 2023.

وقالت ميرا موراتي مديرة التكنولوجيا في الشركة الناشئة التي تتخذ مقرا في كاليفورنيا خلال العرض التقديمي "جزء مهم جدا من مهمتنا يقوم على جعل جميع أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا متاحة مجانا للجمهور حتى يتمكن الناس من فهم ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا بشكل حدسي".

وأضافت "هذه أول مرة نتخذ فيها خطوة كبيرة إلى الأمام على صعيد سهولة الاستخدام"، مضيفة "هذا مهم للغاية، إنه مستقبل التفاعل بيننا وبين الآلات".