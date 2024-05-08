منديل ميسي .. المزاد يبدأ بـ 350 ألف يورو

كشفت دار بونهامز البريطانية للمزادات، عن عرض المنديل الورقي الذي وقع عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقده الأول لينضم إلى نادي برشلونة الإسباني وهو في عمر الـ 13 في مزاد يبدأ من 350 ألف يورو، وسيستمر حتى 10 مايو الجاري.

وتعود قصة منديل ميسي عندما اكتشفه برشلونة الإسباني، وهو في الـ13 من عمره، لكن لم يكن الجميع في النادي مقتنعين بمؤهلاته، ما أدى إلى نفاد صبر والد اللاعب حتى هذا اللقاء، في 14 ديسمبر 2000، في أحد نوادي التنس في برشلونة، بين كارليس ريتشاك، المدير الرياضي للنادي، والوكيلين جوزيب مينجيّا وهوراسيو جاجيولي، ولتأكيد اهتمام برشلونة، كتب كارليس ريتشاك، وقتها بالحبر الأزرق، على منديل بسيط، أنه "يقبل، تحت مسؤوليته، رغم أي آراء متباينة، بالتعاقد مع ميسي، بشرط احترام المبالغ المتفق عليها".

وتم إبرام عقد رسمي لاحقًا، لكن الوكيل الأرجنتيني جاجيولي احتفظ بهذا الإثبات الأولي للاتفاقية منذ 25 عامًا تقريبًا، ثم قرر بيعه في المزاد.

وكان إيان إيهلنج، رئيس قسم الكتب والمخطوطات الجميلة في دار المزاد، قد كشف أن قيمة قطعة المنديل الورقي تراوح ما بين 380 إلى 635 ألف دولار، وقال: "لقد تم توثيق بداية مسيرة ميسي الاحترافية هنا، إنه ببساطة أمر لا يصدق".

وخاض ميسي مع برشلونة (778) مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها (672) هدفا وصنع (305) أهداف، وأحرز لقب بطولة الدوري الإسباني مع برشلونة 10 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، ولقب السوبر الإسباني 8 مرات، فيما حصد لقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، كما حصد لقب كأس العالم للأندية 3 مرات.