"عطلات السعودية" توقع مذكرة مع هيئة الترويج السياحي في موريشيوس

وقعت "عطلات السعودية" وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس مذكرة تفاهم تمهد لمزيد من التعاون بهدف الترويج لموريشيوس كوجهة سياحية رئيسة، وذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024 المنعقد في دبي.

ووقع المذكرة كل أرفيد موهلين الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط السعودية وآرفيند بوندهون مدير هيئة الترويج السياحي في موريشيوس، حيث ستشمل المجالات الرئيسة للتعاون إنشاء صفحات مخصصة لموريشيوس تعرض باقات سفر مختارة، وبرامج تعليمية لتدريب الموظفين، وحملات تسويق رقمية مشتركة، بهدف تنشيط السياحة والتفاعل مع المسافرين.

من جانبه، أكد أرفيد موهلين أهمية هذه الشراكة بين عطلات السعودية وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس، وقال: "تعد جزيرة موريشيوس جوهرة في المحيط الهندي، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز السياحة والتبادل الثقافي، ما يسهم في إثراء العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين البلدين".

في المقابل، قال آرفيند بوندهون "تمثل هذه المذكرة مرحلة مهمة في جهودنا المشتركة لتوسيع نطاق السياحة بين موريشيوس والسعودية، ونؤمن أنه من خلال توحيد الجهود مع عطلات السعودية، يمكننا عرض التجارب الفريدة والضيافة التي تقدمها موريشيوس بشكل فعال".