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  • بعد بيع القميص بـ 9 ملايين دولار .. مزاد علني على كرة مارادونا الذهبية

بعد بيع القميص بـ 9 ملايين دولار .. مزاد علني على كرة مارادونا الذهبية

بعد بيع القميص بـ 9 ملايين دولار .. مزاد علني على كرة مارادونا الذهبية
مارادونا والحارس شوماخر يحملان جوائز كأس العالم عام 1986. «أ.ب»
الألمانية: باريس
  • الثلاثاء 7 مايو 2024 10:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 7 مايو 2024 10:03 مساء

أعلنت دار أجوت للمزادات في فرنسا اليوم أن جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا كأفضل لاعب في كأس العالم لكرة القدم 1986 ستباع في مزاد علني.
ولم يكشف الدار عن السعر الذي سيبدأ به المزاد، علما أن القميص الذي ارتداه مارادونا في مباراة ربع النهائي بكأس العالم 1986 تم بيعه قبل عامين في مزاد مقابل 8.4 مليون يورو (9.04 مليون دولار).
وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في 1986 حيث سجل مارادونا هدفا لا ينسى بيده خدع به حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون بعدما لمس الكرة بيده.
وكانت الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا مفقودة لمدة 35 عاما بعد سرقتها من خزينة ودائعه بأحد البنوك في نابولي عام 1989 وفي عام 2016 اشترى هذه الجائزة أحد هواة جمع التحف في فرنسا مع عدد من الجوائز الأخرى مقابل بضع مئات من اليورو دون أن يعرف قيمة هذه الجائزة المرموقة.
وبعدها أثبت خبيران هوية جائزة الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا الذي توفي عام 2020 عن عمر يناهز 60 عاما.   

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