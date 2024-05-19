أوسيك يهزم فيوري بالنقاط محرزا أول لقب عالمي موحد للوزن الثقيل في ربع قرن

أحرز الأوكراني أولكسندر أوسيك أوّل لقب عالمي موحد للوزن الثقيل في 25 عاما، بتغلبه على البريطاني تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة، في وقت متأخر السبت في الرياض.

ومنح قاضيان الأفضلية لأوسيك بنتيجة 115-112، و 114-113، فيما أعطى الثالث الأفضلية لفيوري 114-113، وكان فيوري الأكثر خطورة في بداية النزال، لكن أوسيك تنفس الصعداء تدريجا ليتفوق على الملاكم العملاق المكنى "جيبسي كينغ".

أنقذه جرس نهاية الجولة التاسعة عندما كان الأوكراني يمطره باللكمات، قبل أن يتعرض للخسارة الأولى في مسيرته، وانضم أوسيك الذي لم يخسر بعد في مسيرته إلى الأساطير أمثال محمد علي، جو لويس ومايك تايسون، كبطل موحد لكل الأوزان الثقيلة، والأول منذ اعتراف عالم الملاكمة بأربعة أحزمة في الألفية الثالثة.

وبات بمقدور أوسيك التفاخر بأنه أفضل ملاكم في حقبته، في وقت قد يتبارز الملاكمان مرّة ثانية في أكتوبر، قال أوسيك البالغ 37 عاماً"هذه فرصة كبيرة لي، لعائلتي، لبلدي"، تابع الملاكم الذي خدم لفترة وجيزة في الجيش الأوكراني بعد الغزو الروسي "هذا وقت رائع، يوم رائع"، مضيفا أنه كان "دوما جاهزا لمباراة معادة".

في المقابل، قال فيوري انه كان "نزالا رائعاً مع أولكسندر"، تابع ابن الخامسة والثلاثين "أعتقد اني فزت بهذا النزال، أعتقد أنه فاز ببعض الجولات، لكني فزت بمعظمها"، أضاف ابن مانشستر "تعرفون أن بلده في حرب، لذا الناس تقف مع البلد الذي يخوض حربا، لكن لا تخطئوا، لقد فزت بهذا النزال برأيي وسأعود".

وعن إمكانية خوض نزال جديد مع أوسيك، قال فيوري "سأقضي عطلة، أعود إلى المنزل، أطرح الامر مع زوجتي والأطفال ثم أرى ماذا أفعل"، وكان البريطاني لينوكس لويس آخر ملاكم فاز باللقب العالمي الموحد (ثلاثة أوزان آنذاك)، عندما تغلب على الأمريكي إيفاندر هوليفيلد في 1999.

وحمل فيوري لقب المجلس العالمي (دبليو بي سي)، فيما احرز أوسيك ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى وهي الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف)، رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي أيه) ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو)، وكان من المقرّر إقامة النزال في 17 فبراير في الرياض، ولكن تم تأجيله بسبب إصابة في عين فيوري.

12 جولة

وعزز أوسيك سلسلة انتصاراته إلى 22-0، بينها 14 بالضربة القاضية، فيما مُني فيوري بخسارته الأولى بعد 34 فوزا بينها 24 بالضربة القاضية وتعادل واحد، وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تواجه بلداً حرباً مع روسيا منذ أكثر من عامين "الأوكرانيون يضربون بشدّة! وفي النهاية سيهزم كل خصومنا".

وبعد فوزه بالحزام الموحد، اصبح أوسيك بين عظماء اللعبة، إذ حصد النجاح في منافسات الهواة، الوزن الثقيل-الخفيف (كروزر) والآن على المستوى الأرفع، وأبدى فيوري (2.06 م) ارتياحا على الحلبة مطلع النزال، مظهرا إيقاعا متماسكا أمام أوسيك البالغ طوله 1.91 والذي بدا أكثر حذرا.

بدأ أوسيك يعتمد الحركات المتنوّعة فيما بدت لكمات فيوري شديدة على جسد الأوكراني، بحلول الجولة الخامسة، وجّه أوسيك الزئبقي ضربتين منخفضتين، فيما واصل فيوري اللعب على سجيته موجها لكمة قوية في الجولة التالية وهو يتمايل على الحلبة.

لكن الأوكراني عاقبه بلكمتين واضحتي المعالم في الجولة السابعة وخطف ضربة شديدة أفقدت "ملك الغجر" توازنه في الثامنة، في الجولة التالية، أدى اللكم المستمر من أوسيك إلى تعرض فيوري لمشكلة خطيرة فأنقذه الجرس وهو ينزف من أنفه. استعاد توازنه، قبل أن يصل النزال إلى جولته الأخيرة.

الرياض تحتضن عالم الملاكمة

وكان أسطورة الملاكمة السابق فلاديمير كليتشكو بين الحاضرين، إلى جانب نجوم كرة القدم المحترفين في السعودية، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالو والبرازيلي نيمار القادمَين بصفقات باذخة إلى المملكة الخليجية الغنية بالنفط.

وكانت مدرجات ملعب المملكة أرينا الجديد تغص بالمتفرجين عندما خرج أوسيك إلى الحلبة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، مرتديا معطفا أخضر اللون وقبعة من الفرو، تبعه فيوري وهو يرقص على أنغام أغنية "هولدينغ آوت إي هيرو" لبوني تايلور، مرتديا سترة خضراء بلا أكمام وقبعة بيسبول وضعها بالمقلوب.

وتقلبت مسيرة فيوري بفترة إيقاف لسنتين بسبب تعاطي مواد ممنوعة، معاناته مع الكحول، الكوكايين، الاكتئاب كما أعلن اعتزاله مرتين، فقد فيوري 6 كيلوغرامات منذ نزاله الأخير، عندما فاز بقرار منقسم بالنقاط على مقاتل الفنون المختلطة الكاميروني-الفرنسي فرانسيس نغانو في أكتوبر في الرياض أيضا.

على النقيض من ذلك، كان أوسيك مثالاً للتماسك مع مسيرة متصاعدة، ابن سيمفيروبول عاصمة جمهورية القرم، يملك سجلا رائعا على صعيد الهواة، محرزا بطولة أوروبا، بطولة العالم وذهبية أولمبية في 2012.

بعد تحوله إلى الاحتراف، وحد أحزمة الوزن الثقيل الخفيف في 15 نزالا، قبل انتقاله إلى الوزن الثقيل، حيث انتزع ثلاثة أحزمة من البريطاني أنتوني جوشوا في 2021 وفاز في المباراة المعادة بينهما في العام التالي، تعد حكايات تدريبه أسطورية، بما في ذلك السباحة لمسافة 10 كيلومترات، حبس النفس لمدة تزيد عن أربع دقائق، ألعاب الخفة والتقاط ست عملات معدنية في وقت واحد لإظهار ردود فعله.