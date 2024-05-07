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  • هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "سمو العقارية"  و"عبر الخليج للتسويق"

هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "سمو العقارية"  و"عبر الخليج للتسويق"

هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "سمو العقارية"  و"عبر الخليج للتسويق"
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 7 مايو 2024 6:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 7 مايو 2024 6:07 مساء

​وافقت هيئة السوق المالية اليوم على طلب شركة سمو العقارية زيادة رأسمالها من 375 مليون ريال إلى 500 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 125 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 37.5 مليون سهم إلى 50 مليون سهم، بزيادة قدرها 12.5 مليون سهم. 


​كما وافقت الهيئة اليوم على طلب شركة عبر الخليج للتسويق زيادة رأسمالها من 50 مليون ريال إلى 75 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين قائمة، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 25 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 5 ملايين سهم إلى 7.5 ملايين سهم، بزيادة قدرها 2.5 ملايين سهم.

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