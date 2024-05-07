"نينتندو" تعلن خليفة "سويتش" في مارس 2025

كشفت مجموعة نينتندو اليابانية اليوم عن التوجه للإعلان عن الجهاز القادم الذي سيخلف وحدة التحكم في ألعاب الفيديو الخاصة بها "سويتش"، التي يزيد عمرها على سبعة أعوام، بحلول نهاية مارس 2025، وقدمت توقعات مالية جديدة تتسم بالحذر الشديد.

وكتب رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا عبر منصة إكس "سنصدر إعلانا بشأن خليفة نينتندو سويتش خلال هذه السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025".

مع ذلك، خفف فوروكاوا من حجم التوقعات، لافتا إلى أن نشرة قادمة بشأن ألعاب نينتندو ستصدر في يونيو "لن تأتي على ذكر" وحدة التحكم الجديدة.

وقد ترك سيل من الشائعات - التي لم تؤكدها نينتندو مطلقا، والتي كانت تمارس ضغوطا حول خليفة سويتش لأعوام عدة - خيبة أمل لدى المستثمرين في منتصف فبراير، عندما ادعى عديد من وسائل الإعلام أن الإطلاق كان متوقعا هذا العام. ومن الممكن تأجيله إلى عام 2025.

وكانت أسهم "نينتندو" - التي ارتفعت منذ بداية يناير في ظل التوقعات بطرح "سويتش 2" هذا العام - قد تراجعت بنسبة 13 % منذ نشر هذه المعلومات الصحافية.

وصلت مبيعات جهاز "سويتش"، الذي طرح في بادئ الأمر في مارس 2017، إلى ذروتها في 2020، خلال مراحل الإغلاق في مواجهة جائحة كوفيد - 19 التي شجعت مستهلكين كثيرين على تجهيز أنفسهم بأجهزة ألعاب الفيديو لتجاوز هذه الفترة.

وقد سجلت الإيرادات تراجعا منذ ذلك الحين، غير أن طرح ألعاب بارزة بينها "ذي ليجند أوف زيلدا: تيرز أوف ذي كيندوم"، وتأثيرات نجاح فيلم "ماريو" في شباك التذاكر، أسهمت في لجم الانخفاض الحتمي في المبيعات للسنة المالية 2023 - 2024.

وأعلنت نينتندو الثلاثاء تحقيق أرباح صافية قياسية للسنة المالية الماضية التي انتهت في نهاية مارس (490.6 مليار ين، أو 3.18 مليار دولار، بزيادة 13.4 % خلال عام واحد)، وذلك بفضل انخفاض الين الذي عزز مبيعاتها في الخارج.

وارتفعت أرباحها التشغيلية السنوية بنسبة 4.9 % إلى 528.9 مليار ين ومبيعاتها بنسبة 4.4 % إلى 1671.9 مليار ين (10.8 مليار دولار).

ومع ذلك، بالنسبة إلى عام 2024 - 2025 تتوقع نينتندو انخفاضا بنسبة 40 % تقريبا في صافي أرباحها، وانخفاضا بنسبة 20 % في مبيعاتها.