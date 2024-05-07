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أبل تطور رقائق خاصة لتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات

أبل تطور رقائق خاصة لتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات
نيويورك : رويترز
  • الثلاثاء 7 مايو 2024 12:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 7 مايو 2024 1:33 مساء

تعمل شركة أبل على تطوير رقاقتها الخاصة لتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وكانت شركة أبل، التي كانت تتخلف عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، تتهرب من الأسئلة حول خططها لذكاء الاصطناعي.
وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لـ "أبل" في مقابلة مع رويترز سابقا: "ما زلنا نشعر بالتفاؤل بشأن فرصتنا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ونقوم باستثمارات كبيرة".
وقال التقرير: إن المشروع، الذي يحمل الاسم الرمزي داخليا باسم Project ACDC، يهدف إلى الاستفادة من خبرة أبل في تصميم شرائح البنية التحتية لخادمها.
وذكرت الصحيفة أن مشروع ACDC قيد العمل منذ أعوام عدة، ولكن من غير المعروف ما إذا كان سيتم الكشف عنه قريبا أو متى؟
وقال التقرير إنه بالنسبة إلى رقاقة خادم أبل، فمن المرجح أن يركز المكون على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، المعروفة أيضا باسم الاستدلال، بدلا من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ولم ترد شركة أبل على الفور على طلب رويترز للتعليق.
وقالت وول ستريت جورنال إن الشركة تعمل بشكل وثيق مع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات لتصميم وبدء إنتاج مثل هذه الرقائق، مضيفة أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الشركتان قد توصلتا إلى نتيجة نهائية.

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