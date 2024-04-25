"أكوا باور" : ترسية اتفاقية شراء طاقة ومياه لشركة تابعة في عمان بـ 1.3 مليار ريال

أعلنت شركة أكوا باور تلقي شركة بركاء للمياه والطاقة "شركة تابعة" في عمان خطاب ترسية من قبل شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لتمديد شراء الطاقة والمياه من المشروع، وتبلغ قيمة المشروع 1.3 مليار ريال

و تتضمن الترسية كل من تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداء من تاريخ 1 يونيو 2024، وتمديد تشغيل محطة إنتاج المياه لمدة 3 أعوام ابتداء من 1 سبتمبر 2024 مع خيار تمديد خاضع لتقدير شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لمدة 3 سنوات وخيار تمديد آخر لمدة عامان و 9 أشهر (بمجموع 8 أعوام و 9 أشهر).