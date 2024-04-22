أهمية قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي

تشكل قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي مجالين حيويين في عصرنا الحالي، ويعدان من الأساسيات لتطور التكنولوجيا والابتكار في عديد من المجالات، حيث يشتركان معا بشكل كبير في تحقيق نتائج مذهلة وتحسين لعديد من العمليات في الشركات والمؤسسات وحتى في مناشط حياتنا اليومية، وفي هذا المقال سأستعرض أهمية هذين المجالين وكيف يتفاعلان لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

قواعد البيانات هي مجموعات من البيانات المنظمة بطريقة منطقية وتمكن الأفراد والمؤسسات من تخزين وإدارة واسترجاع البيانات بكفاءة، وتعد قواعد البيانات أساسية لعديد من الأنظمة والتطبيقات التقنية، مثل أنظمة إدارة المحتوى، والتطبيقات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ونظم المعلومات الطبية وغيرها، والذكاء الاصطناعي يشير إلى قدرة الأنظمة الحاسوبية على إتمام المهام التي تتطلب من البشر استخدام العقل، مثل التعلم، والتفكير، واتخاذ القرارات، حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وشبكات العصب الاصطناعية.

وهناك تفاعل بشكل كبير بينهما، فعلى سبيل المثال تُعدّ قواعد البيانات مصدرا رئيسا لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي بالمعلومات التي تحتاجها لتعلم الأنماط واتخاذ القرارات الذكية، ومن خلال استخدام بيانات وافرة ومنظمة في تلك القواعد، يمكن تحسين أداء النماذج الذكية وزيادة دقتها وفاعليتها، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل تلك البيانات المخزنة لاكتشاف الاتجاهات والأنماط وتوقع المستقبل بدقة أكبر، وباستخدامها أيضا، يمكن للذكاء الاصطناعي توفير توجيهات مبنية على الأدلة لاتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي، كما يتضح ذلك بشكل أكبر في تحليل قواعد البيانات الطبية الضخمة، واستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بتشخيص الأمراض وتوقع التطورات المستقبلية في الحالات الصحية، كما يمكن لمواقع التجارة الإلكترونية استخدام بيانات العملاء وسجلات المشتريات لتطوير نظم توصية مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تحسين تجربة التسوق للعملاء وزيادة معدلات التحويل، وتحقيق فوائد اقتصادية مشتركة.

وهنالك كثير من الشركات تستخدم تفاعل قواعد البيانات مع الذكاء الاصطناعي وتعقد عديدا من الاتفاقيات والتحالفات والشراكات لتحقيق استدامتها اقتصاديا، من ذلك أمازون، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت وتوجيه العروض الترويجية للعملاء بناء على سجلاتهم وتفضيلاتهم، وكذالك جوجل، التي تستثمر أكثر من 100 مليار دولار في ذلك، وتعتمد على تحليل بيانات المستخدمين والبيانات العامة لتحسين نتائج البحث وتقديم الخدمات المخصصة مثل تطبيقات الخرائط ومساعد الصوت، وفيسبوك تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدمين على منصاتها وتوجيه الإعلانات بناء على اهتمامات المستخدمين وسلوكهم على الإنترنت، وتيسلا تقوم بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء السيارات الكهربائية ذاتية القيادة وتوفير تجربة قيادة آمنة وفعالة، ومن الشراكات تلك التي أعلنت بين شركة مايكروسوفت وشركة الذكاء الاصطناعي "أوبن أيه آي"، مالكة برنامج الدردشة "تشات جي بي تي" الشهير لاستثمار 10 مليارات دولار وغيرها، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي للذكاء الاصطناعي إلى نحو 70 مليار دولار بحلول 2025.

وفي السعودية ومن خلال رؤيتها 2030 تسعى للارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال تمكين البيانات والذكاء الاصطناعي، فقد أوجدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، التي تهدف إلى تطوير وابتكار تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في كل القطاعات، وهناك الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، وكل ذلك يعد من الركائز الرئيسة لقيادة الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات، وأرى أن هذا المجال يعد مثيرا للاستثمار، وأن هناك عديدا من الفرص الجيدة لرواد الأعمال والباحثين لابتكار منتجات فريدة ومبتكرة، من شأنها المساهمة في تحقيق ريادة عالمية في التطوير والابتكار والاستدامة اقتصاديا.