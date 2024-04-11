أنت هنا

الرياضة

2.4 مليون دولار لأبطال "ذهب" ألعاب القوى في أولمبياد باريس

2.4 مليون دولار لأبطال "ذهب" ألعاب القوى في أولمبياد باريس

"الاقتصادية" من الرياض

سيكون الاتحاد الدولي لألعاب القوى أول اتحاد رياضي دولي يمنح جوائز مالية في إحدى دورات الألعاب الأولمبية، حيث أعلن تقديمه جوائز مالية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس.

وخصص الاتحاد الدولي لألعاب القوى مبلغ 2.4 مليون دولار من مخصصات إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية لمكافأة الرياضيين الذين يفوزون بميداليات ذهبية في كل من منافسات ألعاب القوى الـ 48، حيث سينال كل بطل أولمبي على مبلغ 50 ألف دولار.

وتهدف الخطة لتوسيع نطاق الجوائز المالية للفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية الأولمبية في دورة الألعاب التالية التي ستجرى في لوس أنجلوس عام 2028.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
إكسون موبيل تقلص نشاطها في فرنسا وتلغي 677 وظيفة
"إكسون موبيل" تقلص نشاطها في فرنسا وتلغي 677 وظيفة
﻿
الصندوق الزراعي يعيد جدولة 1183 قرضا بقيمة 604 ملايين ريال خلال 2024
"الصندوق الزراعي" يعيد جدولة 1183 قرضا بقيمة 604 ملايين ريال خلال 2024
﻿
أزمة بناء المساكن تهدد الاقتصاد الألماني وسط توقعات بانخفاض عدد المنازل الجديدة 35 % بحلول 2026
أزمة بناء المساكن تهدد الاقتصاد الألماني وسط توقعات بانخفاض عدد المنازل الجديدة 35 % بحلول 2026
﻿
برعاية الملك .. الرياض تستضيف مؤتمر مستقبل الطيران الدولي مايو المقبل
برعاية الملك .. الرياض تستضيف مؤتمر مستقبل الطيران الدولي مايو المقبل
﻿

المزيد من الرياضة