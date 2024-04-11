2.4 مليون دولار لأبطال "ذهب" ألعاب القوى في أولمبياد باريس

سيكون الاتحاد الدولي لألعاب القوى أول اتحاد رياضي دولي يمنح جوائز مالية في إحدى دورات الألعاب الأولمبية، حيث أعلن تقديمه جوائز مالية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس.

وخصص الاتحاد الدولي لألعاب القوى مبلغ 2.4 مليون دولار من مخصصات إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية لمكافأة الرياضيين الذين يفوزون بميداليات ذهبية في كل من منافسات ألعاب القوى الـ 48، حيث سينال كل بطل أولمبي على مبلغ 50 ألف دولار.

وتهدف الخطة لتوسيع نطاق الجوائز المالية للفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية الأولمبية في دورة الألعاب التالية التي ستجرى في لوس أنجلوس عام 2028.