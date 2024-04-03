تراجع معظم البورصات الخليجية بسبب مخاوف الفائدة و"القطرية" الأدنى منذ 5 أشهر

وانخفض المؤشر القطري 1.1 % إلى 9691.9 نقطة عند الإغلاق، ليسجل أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، بسبب خسائر معظم الأسهم بقيادة قطاعي التمويل والاتصالات.
وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 % وسهم بنك قطر الوطني 1.8 % وسهم "أريد" 4.6 %.
وهبط مؤشر دبي 0.7 % بعد مكاسب على مدى أربع جلسات متتالية، ونزل سهم "سالك" للتعريفة المرورية 1.9 %، وانخفض سهم بنك دبي التجاري 5.3 %.
وانخفض مؤشر أبوظبي 0.5 % بفعل تراجع سهم "ألفا ظبي القابضة" 1.8 %، وهبوط سهم بنك أبوظبي الأول 1.9 %، ونزول سهم بنك أبوظبي التجاري 1.7 %، وانخفاض سهم "الدار العقارية" 2 %.
وفي القاهرة، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الأسهم القيادية في مصر في ظل انخفاض سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" 3.4 % وتراجع سهم "مصر لإنتاج الأسمدة" 4.9 %، فيما ارتفع سهم "السويدي إليكتريك" 6.4 % وزاد سهم "طلعت مصطفى" 0.9 %.
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