تراجع معظم البورصات الخليجية بسبب مخاوف الفائدة و"القطرية" الأدنى منذ 5 أشهر

تراجعت معظم البورصات الخليجية اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر بعدما حدت بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكي من الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.وانخفض المؤشر القطري 1.1 % إلى 9691.9 نقطة عند الإغلاق، ليسجل أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، بسبب خسائر معظم الأسهم بقيادة قطاعي التمويل والاتصالات.وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 % وسهم بنك قطر الوطني 1.8 % وسهم "أريد" 4.6 %.وهبط مؤشر دبي 0.7 % بعد مكاسب على مدى أربع جلسات متتالية، ونزل سهم "سالك" للتعريفة المرورية 1.9 %، وانخفض سهم بنك دبي التجاري 5.3 %.وانخفض مؤشر أبوظبي 0.5 % بفعل تراجع سهم "ألفا ظبي القابضة" 1.8 %، وهبوط سهم بنك أبوظبي الأول 1.9 %، ونزول سهم بنك أبوظبي التجاري 1.7 %، وانخفاض سهم "الدار العقارية" 2 %.وفي القاهرة، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الأسهم القيادية في مصر في ظل انخفاض سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" 3.4 % وتراجع سهم "مصر لإنتاج الأسمدة" 4.9 %، فيما ارتفع سهم "السويدي إليكتريك" 6.4 % وزاد سهم "طلعت مصطفى" 0.9 %.