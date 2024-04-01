ارتفاع البورصات الخليجية بعد بيانات صينية و"المصرية" تصعد 5.3 %

أغلقت البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الإثنين بعد بيانات إيجابية بشأن الصناعات التحويلية الصينية، زادت التفاؤل حيال الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وخلص مسح اليوم إلى أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما في مارس بأسرع وتيرة في 13 شهرا، وارتفعت معنويات الشركات إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.يأتي ذلك في أعقاب بيانات جاءت أفضل من المتوقع عن الصادرات ومبيعات التجزئة، ما يشي ببداية قوية للعام الجديد في الصين.وارتفع مؤشر دبي الرئيس للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق على زيادة 0.4 %، مدعوما بمكاسب قطاعات العقارات والسلع الاستهلاكية والصناعة.وصعد سهما "إعمار العقارية" القيادي ووحدتها "إعمار للتطوير" 2.5 % و2.4 % على الترتيب، فيما صعد سهم "الاتحاد العقارية" 8.1 %.وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيس 0.2 %، لينهي سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، وذلك بدعم صعود سهم "ألفا ظبي القابضة" 1.4 % وزيادة سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.5 %.كما ارتفع سهما بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، وطاقة 1.7 % لكل منهما.وزاد المؤشر القطري 0.2 % بعد خمس جلسات على التوالي من الخسائر، وذلك بدعم مكاسب قطاعات الخدمات المالية والمرافق والمواد، مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 % و"صناعات قطر" 1.3 %.وفي القاهرة، أنهى المؤشر الرئيس للبورصة المصرية سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات على التوالي وصعد 5.3 %، وهو أعلى ارتفاع خلال اليوم في نحو عام مع تحقيق جميع الأسهم تقريبا مكاسب.وصعد سهما البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى 6.5 % و6 % على الترتيب، بينما صعد سهم "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية 11.8 %.