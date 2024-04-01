"البحر الأحمر": زيادة 27 % من إجمالي مبلغ الدين المراد تحويله من أجل رفع رأس المال

أوضحت شركة البحر الأحمر العالمية أنه بناء على مراجعات أجرتها الشركة فإنه سيكون إجمالي مبلغ الدين المراد تحويله، وزيادة رأس المال الناتجة عن ذلك هو 476 مليون ريال.وذكرت الشركة في بين على "تداول"، أن المبلغ الناشئ خليفة الاستحواذ على "فيرست فيكس" يخضع لمراجعات معينة في حسابات الإغلاق بموجب اتفاقية الشراء، ونتيجة لهذه المراجعات توصلت الأطراف إلى أن المبلغ النهائي للاستحواذ سيكون نحو 644.8 مليون ريال، ليكون الدين المستحق للأطراف البائعين بصفقة الاستحواذ 394.8 مليون ريال، كما أنه تمت مراجعة الدين المستحق لشركة مجموعة الدباغ ليكون بقيمة 81.23 مليون ريال.وأشارت إلى أن هذا التغيير سيؤدي إلى زيادة 27 % تقريبا من إجمالي مبلغ الدين المزمع تحويله والمعلن عنه سابقا، متوقعة أن تؤدي عملية تحويل الدين إلى تحسين وتقوية وضع الشركة الائتماني والمالي، ما يسهم في قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.