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"أنفوسيس" الهندية تتوقع استرداد ضرائب تصل إلى 759 مليون دولار

"أنفوسيس" الهندية تتوقع استرداد ضرائب تصل إلى 759 مليون دولار

نيودلهي : د ب أ

قالت شركة "أنفوسيس" الهندية إنها تتوقع استرداد ضرائب تصل إلى 63.3 مليار روبية (759 مليون دولار) من إدارة الضرائب الهندية عن تقييمات تعود إلى العام المالي 2008.
وقالت شركة "انفوسيس"، المتخصصة في تقديم استشارات تكنولوجيا المعلومات وخدمات البرمجيات، بما في ذلك الأعمال التجارية الإلكترونية وإدارة البرامج وحلول سلاسل التوريد، ومقرها مدينة بنجالور في بيان للبورصة، نقلا عن أمر من إدارة ضرائب الدخل، إنها تلقت طلبا بتسديد ضرائب تبلغ قيمتها 2.8 مليار روبية عن العام المالي المنتهي في مارس 2023.
وأكدت الشركة أنها تقوم بتقييم المعلومات وتأثيرها على الأرباح في الربع المنتهي في مارس.

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