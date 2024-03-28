شركة محمد هادي الرشيد وشركاه تعتزم طرح 12 % من أسهمها في "نمو"

أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة محمد هادي الرشيد وشركاه عن نية الشركة طرح 1.44 مليون سهم تمثل 12 % من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مشيرة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 28 أبريل 2024 وتنتهي بنهاية يوم الإثنين 6 مايو 2024.