1.17 مليار دولار إيرادات "فيفا" في 2023 بزيادة 53 % عن العام المكافئ للدورة السابقة

بلغت إيرادات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في السنة الأولى من دورة 2023-2026 نحو 1.17 مليار دولار، 39 % منها جاءت من حقوق التسويق و23 % من حقوق البث التلفزيوني، و15 % من حقوق الترخيص، و7 % من حقوق الضيافة والتذاكر، و16 % من الإيرادات الأخرى. وسجلت الإيرادات زيادة أعلى بنسبة 53 % (404 مليون دولار) مما كانت عليه في عام 2019، وهو العام المكافئ للدورة السابقة، كما تجاوزت الميزانية بنسبة 45 % (363 مليون دولار). وأكد الاتحاد أنه يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى إجمالي إيراداته المدرجة في الميزانية البالغة 11 مليار دولار لدورة 2023-2026.