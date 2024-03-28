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الرياضة

1.17 مليار دولار إيرادات "فيفا" في 2023 بزيادة 53 % عن العام المكافئ للدورة السابقة

1.17 مليار دولار إيرادات "فيفا" في 2023 بزيادة 53 % عن العام المكافئ للدورة السابقة

بلغت إيرادات الضيافة ومبيعات تذاكر كأس العالم للسيدات 43 مليون دولار. "رويترز"

إبراهيم بن محمد من الرياض

بلغت إيرادات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في السنة الأولى من دورة 2023-2026 نحو 1.17 مليار دولار، 39 % منها جاءت من حقوق التسويق و23 % من حقوق البث التلفزيوني، و15 % من حقوق الترخيص، و7 % من حقوق الضيافة والتذاكر، و16 % من الإيرادات الأخرى. وسجلت الإيرادات زيادة أعلى بنسبة 53 % (404 مليون دولار) مما كانت عليه في عام 2019، وهو العام المكافئ للدورة السابقة، كما تجاوزت الميزانية بنسبة 45 % (363 مليون دولار). وأكد الاتحاد أنه يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى إجمالي إيراداته المدرجة في الميزانية البالغة 11 مليار دولار لدورة 2023-2026.

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