أنت هنا

الرياضة

461 مليون يورو إيردات قياسية لريال مدريد الإسباني في نصف عام

461 مليون يورو إيردات قياسية لريال مدريد الإسباني في نصف عام

ملعب سانتياغو برنابيو الاستاد الرسمي لفريق العاصمة الإسباني. "ريال مدريد اف سي"

إبراهيم محمد من الرياض

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تحقيق رقم قياسي في النصف الأول بأرباح بلغت 23.6 مليون يورو، ونمو بنسبة 15 % في الإيرادات التي وصلت إلى 461 مليون يورو بزيادة 60 مليون يورو عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب موقع "كالشيو فاينانزا"، تمكن فلورنتينو بيريز وفريقه من زيادة الأرباح في جميع المجالات: التسويق (180.6 مليون)، التذاكر والاشتراكات (94.5 مليون)، المسابقات والمباريات الودية (93.8 مليون) وحقوق البث التلفزيوني (92 مليونا) بحسب تقارير إعلامية إسبانية.

وكشفت تقارير أن نادي العاصمة الإسباني سيصبح أول فريق في العالم يصل إلى مليار يورو مبيعات بحلول 2029"، وأوضحت "أن النادي سيفتتح 252 مطعما حول العالم، وهي خطوة ستساعد في تنويع إيراداته، إضافة إلى ذلك، تتقدم أعمال التجديد في ملعب سانتياغو برنابيو بسرعة، وسيكون الملعب الجديد جوهرة تكنولوجية حقيقية ومصدرا أكبر للدخل".

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
الشرقية للتنمية تسجل مبيعات صفرية للعام الخامس وسهمها يتفوق على أداء تاسي
"الشرقية للتنمية" تسجل مبيعات "صفرية" للعام الخامس وسهمها يتفوق على أداء "تاسي"
﻿
461 مليون يورو إيردات قياسية لريال مدريد الإسباني في نصف عام
461 مليون يورو إيردات قياسية لريال مدريد الإسباني في نصف عام
﻿
مؤشر نيكاي الياباني يغلق مستقرا بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق
مؤشر "نيكاي" الياباني يغلق مستقرا بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق
﻿
زجاج تربح 48 مليون ريال خلال العام 2023 بانخفاض 54 %
"زجاج" تربح 48 مليون ريال خلال العام 2023 بانخفاض 54 %
﻿

المزيد من الرياضة