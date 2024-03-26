461 مليون يورو إيردات قياسية لريال مدريد الإسباني في نصف عام

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تحقيق رقم قياسي في النصف الأول بأرباح بلغت 23.6 مليون يورو، ونمو بنسبة 15 % في الإيرادات التي وصلت إلى 461 مليون يورو بزيادة 60 مليون يورو عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب موقع "كالشيو فاينانزا"، تمكن فلورنتينو بيريز وفريقه من زيادة الأرباح في جميع المجالات: التسويق (180.6 مليون)، التذاكر والاشتراكات (94.5 مليون)، المسابقات والمباريات الودية (93.8 مليون) وحقوق البث التلفزيوني (92 مليونا) بحسب تقارير إعلامية إسبانية.

وكشفت تقارير أن نادي العاصمة الإسباني سيصبح أول فريق في العالم يصل إلى مليار يورو مبيعات بحلول 2029"، وأوضحت "أن النادي سيفتتح 252 مطعما حول العالم، وهي خطوة ستساعد في تنويع إيراداته، إضافة إلى ذلك، تتقدم أعمال التجديد في ملعب سانتياغو برنابيو بسرعة، وسيكون الملعب الجديد جوهرة تكنولوجية حقيقية ومصدرا أكبر للدخل".