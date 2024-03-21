"سناد" تخسر 132.6 مليون ريال خلال 2023 لتراجع إجمالي ربح المبيعات والاستثمارات

سبب انخفاض المبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق

انخفاض مبيعات الشركة في السعودية، إضافة إلى تراجع المبيعات بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري رغم زيادة مبيعات أحد الشركات التابعة في مصر، كما تحملت الشركات التابعة مصاريف غير اعتيادية لمرة واحدة نتيجة تغير بعض السياسات التي كان لها أثر على المبيعات المسجلة خلال العام.