"سناد" تخسر 132.6 مليون ريال خلال 2023 لتراجع إجمالي ربح المبيعات والاستثمارات

أعلنت شركة سناد القابضة، تحقيق صافي خسائر 132.6 مليون ريال خلال 2023، مقارنة بصافي ربح 10.1 مليون ريال خلال 2022.
وأوضحت الشركة عبر "تداول"، أن السبب يعود لانخفاض الأرباح الإجمالية وتحقيق خسارة تشغيلية، وهذا يعود بصفة أساسية إلى تراجع إجمالي الربح من المبيعات وانخفاض إجمالي الربح من الاستثمارات، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية، وتحقيق خسائر تشغيلية أخرى مقابل إيرادات تشغيلية أخرى خلال العام السابق وارتفاع المصاريف التمويلية إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير%
|
المبيعات
|
1,616.7
|
1,757.6
|
-8.02
|
إجمالي الربح
|
416.4
|
578.7
|
-28.05
|
الخسارة التشغيلية
|
-95.4
|
123.4
|
-
|
صافي الخسارة
|
-132.6
|
10.1
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
-154.4
|
-160.6
|
-3.86
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
1,083.5
|
1,237.9
|
-12.47
|
خسارة السهم
|
-1.05
|
0.08
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
الخسائر المتراكمة
|
-160.2
|
-12.7
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب انخفاض المبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
انخفاض مبيعات الشركة في السعودية، إضافة إلى تراجع المبيعات بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري رغم زيادة مبيعات أحد الشركات التابعة في مصر، كما تحملت الشركات التابعة مصاريف غير اعتيادية لمرة واحدة نتيجة تغير بعض السياسات التي كان لها أثر على المبيعات المسجلة خلال العام.
|
سبب تسجيل صافي خسارة هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
انخفاض الأرباح الإجمالية وتحقيق خسارة تشغيلية، وهذا يعود بصفة أساسية إلى تراجع إجمالي الربح من المبيعات وانخفاض إجمالى الربح من الاستثمارات، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية، وتحقيق خسائر تشغيلية أخرى مقابل إيرادات تشغيلية أخرى خلال العام السابق وارتفاع المصاريف التمويلية إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة.
|
ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات
|
نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (18) في القوائم المالية الموحدة المرفقة، والذي يوضح موقف الدعوتين القضائيتين ضد البائع ووسيط السعي للأرض المشتراة والواقعة بشمال الرياض – حي الخير. لم يتم تعديل رأينا فيما يخص هذا الأمر.
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية. لمزيد من التفاصيل يتم الرجوع للإيضاح 38 حول القوائم المالية الموحدة
|
معلومات إضافية
|
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 160.2 مليون ريال ما يمثل 12.7 % من رأس مال الشركة البالغ 1263.9 مليون ريال.
أضف تعليق