بورصة دبي تبيع حصة بقيمة 1.6 مليار دولار من مؤشر ناسداك

قالت شركة ناسداك أمس الثلاثاء إن بورصة دبي ستبيع أسهما بقيمة 1.6 مليار دولار في الشركة المشغلة لمؤشر البورصة الأمريكية، وهو ما يقلص حصتها إلى 10.8 % من 15.5 %، لتصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة بعدما كانت تأتي في صدارة المساهمين.

وستبيع بورصة دبي ما يقرب من 27 مليون سهم في الشركة بسعر 59 دولارا للسهم، أي بخصم يزيد على 5 % عن سعر إغلاق السهم أمس الثلاثاء.

وأغلقت أسهم ناسداك جلسة التداول الاعتيادية أمس الثلاثاء مرتفعة 3.6 % عند 62.46 دولار. وانخفضت بأكثر من 2 % في جلسة التعاملات المتأخرة أمس الثلاثاء بعد الإعلان عن البيع المزمع.

وقالت الشركة في بيان "بعد اكتمال البيع، تعتزم بورصة دبي الموافقة على عدم بيع أسهمها المتبقية التي تسيطر عليها ناسداك لمدة 18 شهرا، مع الاحتفاظ بالحق في ترشيح عضو في مجلس إدارة ناسداك طالما تملك حصة لا تقل عن 10 % من أسهم ناسداك الحالية بدءا من تاريخه".

وستصبح شركة الأسهم الخاصة الأمريكية توما برافو أكبر مساهم في ناسداك بحصة تبلغ 12.5 % في البورصة الأمريكية بنحو 71.6 مليون سهم.