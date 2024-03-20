"دار الأركان" تربح 610 ملايين ريال في 2023 بارتفاع 38 % لزيادة عائد الاستثمارات

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، تحقيق 610 ملايين ريال صافي ربح في 2023 بارتفاع 38 % عن 2022.
وبينت الشركة عبر "تداول"، أن السبب يعود إلى إرتفاع العائد من الاستثمارات في الشركات الزميلة، إضافة إلى الارتفاع في إيرادات التأجير. كما إن الارتفاع في أعباء التمويل تم تعويضه بالانخفاض في تكاليف التشغيل، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير %
|
المبيعات
|
2,707.1
|
3,925.5
|
-31.04
|
إجمالي الربح
|
1,070.41
|
1,457.59
|
-26.56
|
الربح التشغيلي
|
865.31
|
1,099.66
|
-21.31
|
صافي الربح
|
610.76
|
441.72
|
38.27
|
إجمالي الدخل الشامل
|
589.19
|
444.5
|
32.55
|
حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
20,291.88
|
19,604.13
|
3.51
|
ربحية السهم
|
0.57
|
0.41
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب ارتفاع مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
يرجع الانخفاض في إيرادات المبيعات للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض مبيعات العقارات.
|
سبب ارتفاع صافي ربح هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
ارتفاع العائد من الاستثمارات في الشركات الزميلة، إضافة إلى الارتفاع في إيرادات التأجير. كما إن الارتفاع في أعباء التمويل تم تعويضه بالانخفاض في تكاليف التشغيل، إضافة إلى إرتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
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