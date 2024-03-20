"دار الأركان" تربح 610 ملايين ريال في 2023 بارتفاع 38 % لزيادة عائد الاستثمارات

يرجع الانخفاض في إيرادات المبيعات للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض مبيعات العقارات.

سبب ارتفاع مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق

سبب ارتفاع صافي ربح هذا العام مقارنة بالعام السابق