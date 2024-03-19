ارتفاع عدد مشاريع الإسكان الجديدة في أمريكا خلال فبراير 10.7 % إلى 1.521 مليون وحدة

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد مشاريع الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشاريع الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال فبراير الماضي ارتفع 10.7 % إلى ما يعادل 1.521 مليون وحدة على أساس سنوي، بعد تراجعه 12.3 % إلى ما يعادل 1.374 مليون وحدة سنويا خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد 7.1 % إلى ما يعادل 1.425 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 1.331 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وارتفع عدد المباني ذات الوحدة الواحدة 11.6 % إلى ما يعادل 1.129 مليون وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد مشاريع المساكن متعددة الوحدات 8.3 % إلى ما يعادل 392 ألف وحدة سنويا. كما أظهر التقرير زيادة كبيرة في مشاريع التشييد السكنية في الغرب الأوسط الأمريكي حيث زادت 50.7 % سنويا. كما زاد عدد المشاريع الجديدة في الجنوب الأمريكي 15.7 % في حين تراجعت في الغرب 7.9 % وفي الشمال الشرقي 10.3 % سنويا. في الوقت نفسه، ارتفع عدد طلبات الحصول على تراخيص البناء الذي يشير إلى نشاط التشييد المستقبلي 1.9 % إلى ما يعادل 1.518 مليون وحدة سنويا خلال فبراير الماضي، بعد تراجعه 0.3 % سنويا إلى ما يعادل 1.489 مليون وحدة سنويا خلال يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد التراخيص 1.7 % إلى ما يعادل 1.495 مليون وحدة سنويا، مقابل 1.470 مليون وحدة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.