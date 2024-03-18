مؤشر أبوظبي يقود بورصات الخليج للارتفاع بفضل صعود النفط و"المصرية" تواصل التراجع

صعدت البورصات الخليجية اليوم الإثنين بقيادة مؤشر أبوظبي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، في حين واصلت البورصة المصرية التراجع للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، بالتزامن مع تكثيف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية.

وأثناء التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 % إلى 86.02 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.7 % بعد تراجعه في الجلسة السابقة. وواجه المؤشر خللا فنيا في وقت سابق من اليوم أسفر عن تضخم في بعض المكاسب بالخطأ، قبل إصلاح الخلل مع نهاية جلسة التداول.

وربح سهم بنك أبوظبي الأول 1.1 %، كما صعد سهم "أدنوك للحفر" 1.8 % وسهم "أدنوك للإمداد والخدمات" 1.3 %. وتتبع الشركتان شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

ووقعت "أدنوك" المملوكة للدولة على اتفاق مدته 15 عاما لتوريد مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى وحدة تابعة لشركة سيكيورنج إنرجي الألمانية المملوكة للدولة.

وزاد مؤشر دبي 0.3 % بدعم من ارتفاع سهم "إعمار العقارية" 2.2 % وسهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" 1.2 %.

وتقدم المؤشر القطري قليلا بدعم من ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز "ناقلات" 2.9 % وسهم "صناعات قطر" 1.3 %، في حين انخفض سهم بنك الدوحة 4.7 % ومصرف الريان 1.9 %.

وفي القاهرة، واصل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية خسائره للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 6.3 %، في أكبر تراجع منذ 31 يناير، متأثرا بخسائر طالت جميع الأسهم تقريبا. وهوى سهم "إي.فاينانس" 14.3 %، فيما تراجع سهم "السويدي إلكتريك" 13.6 %.