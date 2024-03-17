أنت هنا

عقارات- عالمية

2.86 تريليون دولار حجم الصناديق الخاصة في الصين بنهاية فبراير

2.86 تريليون دولار حجم الصناديق الخاصة في الصين بنهاية فبراير

بكين : الألمانية

بلغ حجم الصناديق الخاصة في الصين 20.28 تريليون يوان (2.86 تريليون دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، بانخفاض من 20.33 تريليون يوان بنهاية يناير الماضي.

وجاء في البيانات التي نشرتها الجمعية الصينية لإدارة الأصول اليوم الأحد، أن عدد مديري الصناديق الخاصة بلغ 21,151 بنهاية فبراير الماضي، بانخفاض من 21,594 بنهاية يناير الماضي.

وبلغ عدد الصناديق الخاصة المسجلة 153,288 بنهاية فبراير، بانخفاض من 153,756 في نهاية يناير، وتأسست الجمعية في 2012، وهي منظمة ذاتية التنظيم تمثل صناعة الصناديق المشتركة في الصين.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
استضافة ثمانية منصة جديدة تنضم لمنظومة ثمانية التقنية
"استضافة ثمانية" منصة جديدة تنضم لمنظومة ثمانية التقنية
﻿
بلومبرغ : صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى الاستحواذ على الخطوط السعودية
بلومبرغ : صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى الاستحواذ على الخطوط السعودية
﻿
العدل تطلق البيانات العقارية لإتاحة سجل العمليات لـ 4 ملايين صك عقاري
"العدل" تطلق "البيانات العقارية" لإتاحة سجل العمليات لـ 4 ملايين صك عقاري
﻿
18 ألف فرصة وظيفية وفرتها التدريب التقني للخريجين خلال فبراير الماضي
18 ألف فرصة وظيفية وفرتها "التدريب التقني" للخريجين خلال فبراير الماضي
﻿

المزيد من عقارات- عالمية