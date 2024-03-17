2.86 تريليون دولار حجم الصناديق الخاصة في الصين بنهاية فبراير

بلغ حجم الصناديق الخاصة في الصين 20.28 تريليون يوان (2.86 تريليون دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، بانخفاض من 20.33 تريليون يوان بنهاية يناير الماضي.

وجاء في البيانات التي نشرتها الجمعية الصينية لإدارة الأصول اليوم الأحد، أن عدد مديري الصناديق الخاصة بلغ 21,151 بنهاية فبراير الماضي، بانخفاض من 21,594 بنهاية يناير الماضي.

وبلغ عدد الصناديق الخاصة المسجلة 153,288 بنهاية فبراير، بانخفاض من 153,756 في نهاية يناير، وتأسست الجمعية في 2012، وهي منظمة ذاتية التنظيم تمثل صناعة الصناديق المشتركة في الصين.