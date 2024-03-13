"نمو" تدرج أسهم "كوارا للتمويل" ضمن "تداول" باكتتاب 218 %

أدرجت السوق الموازية "نمو" سهم "كوارا للتمويل" ضمن "تداول"، معلنة بدء تداول أسهمها التي تخصصت في تمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقديمها لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة، التي تلبي احتياجات العملاء مع الحفاظ على معايير الحوكمة.وأظهر الطرح العام الأولي لها، اكتتابا بنسبة 218 %، الذي شمل 2.65 مليون سهم، وتمثل نحو 8.83 % من رأسمالها، ما يدل على ثقة المستثمرين وتطلعاتهم لنموها حيث اكتتب المستثمرين المؤهلين بكامل الأسهم المطروحة، وتم تحديد سعر الطرح عند 15 ريالا سعوديا للسهم الواحد.وبهذه المناسبة، صرح فيصل عبد الرحمن الشيخ الرئيس التنفيذي لـ "كوارا للتمويل": "يسرنا الإعلان عن الإدراج الناجح لنا في سوق "نمو". الذي يمثل خطوة مهمة في رحلة نمونا وتوسعنا."، متابعا: "يعكس دخولنا إلى السوق العامة استراتيجيتنا للنمو المستدام والتزامنا بتوسيع عملياتنا التجارية مرتكزة على التحول الرقمي، والابتكار التكنولوجي، والنهج المركزي لتمكين عملائنا كلاعبين رئيسين في القطاع المالي السعودي."ويجدر بالذكر أن كوارا تأسست 2009، بوصفها شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، ويبلغ تمويلها الحالي قرابة 300 مليون ريال سعودي، وتمتلك قاعدة عملاء كبيرة وقوية، تتجاوز الـ200 شركة، وأكثر من 90 ألف عميل فردي.