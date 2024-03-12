"أبل" تستسلم لأوروبا وتسمح بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها

ستسمح شركة "أبل" (Apple) للمستخدمين في أوروبا بتحميل تطبيقات "أيفون" من خارج متاجرها لأول مرة، حيث تتحرك لتتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تستهدف هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

كجزء من الإصلاح الشامل، ستسمح "أبل" أيضاً للمطورين بتقديم خصومات للمستخدمين بعيداً عن متجر التطبيقات "آب ستور"، وستسمح لمتاجر الجهات الثالثة بتقديم تطبيقاتها المطورة.

ووفقا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، ستدخل معظم التغييرات حيز التنفيذ على الفور، باستثناء سماح الشركة للشركات المطورة بتوزيع التطبيقات من خارج متاجر "أبل"، والتي ستبدأ في الربيع، حسبما ذكرت الشركة في مدونة.

يعتبر الإصلاح الشامل هو الأحدث لشركة "أبل" في جولة من التعديلات المرتبطة بالامتثال لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

كما يستهدف القانون هيمنة منصات مثل "غوغل سيرش" (Google Search) التابع لشركة "ألفابت"، و"آب ستور" التابع لـ"أبل"، وسوق "أمازون دوت كوم" (Amazon.com)، و"فيسبوك" التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز" في محاولة لتحسين المنافسة. يجب أن تمتثل هذه الشركات لمجموعة من القواعد، أو تواجه عقوبات كبيرة تصل إلى 10% من إيرادات الشركة السنوية في جميع أنحاء العالم، أو ما يصل إلى 20% عند تكرار المخالفة.

إجراءات مشددة

اجتذبت عمليات إعادة تنظيم "أبل" ضغوطاً متزايدة من المنظمين والشركات المنافسة. خلال الأسبوع الماضي، قالت الشركة إنها ستستعيد حساب شركة "إبيك غيمز" (Epic Games)، ما يسمح للشركة المطورة للعبة "فورتنايت" (Fortnite) ببناء متجر تطبيقات خاص بها في الاتحاد الأوروبي، والذي يمكن أن ينافس "أبل".

جاء الانعكاس بعد يوم من تشكيك المنظمين في بروكسل في قرار شركة "أبل" بحظر "إبيك"، وأثار احتمال فرض المزيد من الغرامات على الشركة المصنعة لأجهزة "أيفون".

كما فرض الاتحاد الأوروبي على الشركة غرامة قدرها 1.8 مليار يورو هذا الشهر لمنعها شركات بث الموسيقى المنافسة من تقديم صفقات أرخص. استأنفت شركة "أبل" الحكم، كما أوضحت الشركة في بيان أن الجهات التنظيمية أخفقت في "الكشف عن أي دليل موثوق يؤكد على تضرر المستهلكين".

قامت "أبل" بخطوات أخرى لضمان امتثال متجر "أب ستور" لقواعد الاتحاد الأوروبي هذا العام، بما في ذلك إعادة هيكلة الرسوم التي تفرضها على الشركات المطورة. كما خفضت الشركة عمولتها البالغة 30%، لتصبح 17%. ولكنها بدلاً من ذلك، نفذت رسوم معالجة بنسبة 3% للتطبيقات التي تستخدم نظام الشراء داخل متجر "أبل"، و50 سنتاً لكل تثبيت تطبيق على التطبيقات التي تم تنزيلها أكثر من مليون مرة في فترة 12 شهراً.

قالت مارغريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لـ"بلومبرغ" الأسبوع الماضي، إن "قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي محدد تماماً، أيضاً عندما يتعلق الأمر بوجود هيكل رسوم يمكن الناس بالفعل من استخدام هذه المزايا الجديدة".

تحارب "أبل"، إلى جانب "ميتا" و"تيك توك"، تصنيفها كـ"شركة مسيطرة" في محاكم الاتحاد الأوروبي. خسرت شركة "بايت دانس" (ByteDance Ltd) المالكة لـ"تيك توك" الشهر الماضي محاولة قضائية لتعليق قرار الاتحاد الأوروبي أثناء انتظار الاستئناف، ما أجبر منصة التواصل الاجتماعي المختصة بتطبيق مشاركة الفيديو، على الامتثال للوائح الجديدة.