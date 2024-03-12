2 أبريل عمومية "برغرايززر" تناقش توزيع 5 ملايين ريال أرباحا عن 2023

دعا مجلس إدارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 2 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2023 بواقع 0.14 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره خمسة ملايين ريال.وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة في "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.