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ماسك يوجه ضربة لـ "أوبن أيه آي" ويجعل روبوت الدردشة "غروك" مصدرا مفتوحا

ماسك يوجه ضربة لـ "أوبن أيه آي" ويجعل روبوت الدردشة "غروك" مصدرا مفتوحا

نيويورك : الفرنسية

أعلن إيلون ماسك أن شركته الناشئة "إكس أيه آي" ستجعل هذا الأسبوع برنامجها الذي يستند إليه روبوت الدردشة الخاص بها "غروك"، مصدرا مفتوحا.
وعد عدد كبير من المراقبين أن هذا القرار يشكل ضربة جديدة لشركة "أوبن أيه آي" التي شارك ماسك في تأسيسها قبل مغادرتها عام 2018.
وكان ماسك رفع في مطلع مارس دعوى على "أوبن أيه آي" ومديريها لانتهاكهم عقدها التأسيسي. وأكد الملياردير أنهم اعتمدوا مقاربة تجارية بينما الشركة تأسست في البداية على أنها غير ربحية.
وأشار محامو ماسك إلى أن "أوبن أيه آي" خرقت العقد التأسيسي برفضها نشر كود أحدث نموذج لغوي لها "جي بي تي 4"، أما "أوبن أيه آي" فعدت أن الدعاوى التي رفعها ماسك ودفاعه عن "المصادر المفتوحة" يعكسان استياءه بعد مغادرته الشركة.
وقالت في مستند رفع إلى المحكمة: "بعدما رأى ماسك التقدم التكنولوجي الملحوظ الذي حققته الشركة، بات يريد تحقيق النجاح نفسه"، وأضافت أن "ماسك يدعي أنه يلاحق الشركة قضائيا لصالح البشرية، لكن الحقيقة هي أنه اتخذ هذه الخطوة لتعزيز مصالحه التجارية الخاصة".

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