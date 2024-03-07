برعاية خادم الحرمين.. تسليم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها السادسة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلمت مساء اليوم حرم خادم الحرمين الشريفين، الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، جوائز الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي في دورتها السادسة، في ٦ مجالات "نظرية" و"تطبيقية"، خلال الحفل الذي أقامته الجامعة بهذه المناسبة في مركز المؤتمرات والندوات.

وفازت بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، في مجال العلوم الصحية عن موضوع "دراسات علمية مبتكرة تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية"، الدكتورة مريم بنت محمد العيسى، وفي مجال العلوم الطبيعية عن موضوع "نموذج ابتكاري قائم على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة وتقنيات تسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني"، الدكتورة هديل ضياء الدين أيوب، وفي مجال الدراسات الإنسانية عن موضوع "دراسات وبحوث أصيلة تسهم في تعزيز الانتماء الوطني والتسامح والتعايش السلمي وتوثيق المخزون الثقافي الوطني" الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي.

وتوجت في مجال الأعمال الاجتماعية عن موضوع "مبادرة اجتماعية في قطاع التنمية والمسؤولية المجتمعية" الأستاذة بيان بنت إبراهيم الزامل، وفي مجال الأعمال الفنية عن موضوع "أعمال فنية تسهم في تعزيز الانتماء الوطني وتجسيد المخزون الثقافي والهوية الوطنية والتراث العمراني السعودي" الدكتورة نجلاء بنت إبراهيم القبيسي، وفي مجال المشاريع الاقتصادية عن موضوع "منشأة صغيرة أو متوسطة بنموذج ريادي تسهم في رفع الناتج المحلي في تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية" الأستاذة مي بنت صالح المزيني.

وتضمن الحفل كلمة لرئيسة الجامعة، ورئيسة اللجنة العليا للجائزة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أكدت خلالها على ما تحظى به الجائزة من دعم متواصل من القيادة الرشيدة، والذي يعزز استمرارية الجامعة في تكريم النساء المتميزات، وتسليط الضوء على قصص نجاحهن، مؤكدة التزام الجامعة على أداء دورها الوطني في دعم تعليم المرأة بما يعزز تنافسيتها عالميًا، ولما لها من أهمية في بناء مجتمع متقدم ومزدهر.

وباركت، رئيسة اللجنة العُليا للجائزة، للفائزات بالجائزة لهذا العام، مشيرة إلى عمق المشاعر التي يرصدها الحدث في كل عام، ليمثل وقود الإعداد لدورة قادمة حافلة بالإنجاز.

وتضمن الحفل كلمة لأمينة الجائزة، الدكتورة ابتسام العثمان، وعرضا مرئيا بعنوان "نورة.. نافذة النور".

ودشنت الأميرة فهدة آل حثلين، معرض الجامعة الإعلامي الرقمي في مركز سارة السديري، تلاه تكريم الفائزات بالجائزة، ثم تجولت في معرض نظمته كلية التصاميم والفنون، وعُرض فيه أكثر من 30 عملا لطالبات الكلية.

يُذكر أن "جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي" احتفالية سنوية، تقام تحت مظلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية، والتعريف بالمتميزات والمبدعات، بما يسهم في تعزيز مرتكزات الابتكار والجودة، وتحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام في التنمية الشاملة.