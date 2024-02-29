"سينومي سنتر" تعلن بدء طرح إصدار صكوك بالدولار

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) بدء طرح صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار اليوم وغدا، على أن يتم تحديد قيمة الطرح بناء على ظروف السوق.

وقالت الشركة إن الفئة المستهدفة من الإصدار هي المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، مضيفة أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات لا يتعدى كل منها ألف دولار فيما يتجاوز ذلك.

وعينت الشركة كل من جولدمان ساكس إنترناشونال و بنك إتش إس بي سي بي إل سي منسقين رئيسين، وكذلك بتعيين كل من شركة العربي المالية وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ومجموعة جي إف إتش المالية بي إس سي وجولدمان ساكس إنترناشونال وبنك إتش إس بي سي بي إل سي وشركة جي بي مورقان سيكيوريتيز – بي إل سي – وكامكو إنفست كي إس سي بي وبنك مشرق بي إس سي ومصرف الشارقة الإسلامي بي جي إس سي وبنك وربة كي إس سي بي مديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

وأكدت الشركة أن سعر الطرح والقيمة الاسمية والعائد تحدد بحسب السوق بينما مدة استحقاق الصك خمسة أعوام.

وأضافت بأنه من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ التصفية وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار المؤرخة في تاريخ 4 مارس 2024 الخاصة بالصكوك أو حوله.