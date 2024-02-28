«تاسي» يميل إلى التهدئة عند مستويات 12600 نقطة والشركات الصغيرة تلتهم نصف السيولة

ارتفع مؤشر "تاسي" للجلسة الثانية ليغلق عند 12611 نقطة بمكاسب طفيفة بلغت تسع نقاط ما يعادل 0.08 %، بدعم من الشركات الصغيرة المرتفع مؤشرها 1.3 % حيث استحوذت على نصف السيولة بينما الشركات المتوسطة حققت أداء أقل، في حين الكبيرة تراجعت.وتميل السوق نحو التهدئة عند مستويات 12600 نقطة التي تتداول حولها منذ أسبوع عقب تحقيقها أطول سلسلة ارتفاع، ما يجعل السوق تترقب معطيات جديدة تدفع التقييمات نحو الأعلى لتخطي المستويات الحالية.من ناحية فنية، التماسك عند 12600 نقطة يبقي فرص استمرارية الارتفاع، ودون ذلك قد تفضل السوق البيع لجني الأرباح بعد سلسلة ارتفاع طويلة.الأداء العام للسوقافتتح مؤشر "تاسي" عند 12594 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12612 رابحا 0.09 %، بينما الأدنى عند 12572 نقطة فاقدا 0.23 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12611 نقطة رابحا تسع نقاط بنحو 0.08 %. وارتفعت السيولة 13 % بنحو 951 مليونا لتصل إلى 8.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 6 % بواقع 28 مليون سهم لتبلغ 490 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 4 % بنحو 21 ألف سهم لتصل إلى 528 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التأمين" بنحو 0.95 %، يليه "البنوك" بـ0.48 %، وحل ثالثا "الأدوية" 0.20 %، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بواقع 2.49 %، ثم "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" بمقدار 2.3 %، وحل ثالثا "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" بـ1.87 %.وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 19 % بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "البنوك" 10 %، ما يمثل 827 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 6 % بنحو 554 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أفالون فارما" بنحو 29.83 % ليبلغ 138.40 ريال، يليه "الأسماك" بـ9.86 % ليصل إلى 27.40 ريال، وحل ثالثا سهم "حلواني إخوان" 8.26 % حيث أغلق عند 57.70 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أميانتيت" بواقع 3.18 % ليغلق عند 28.90 ريال، يليه "بوبا العربية" بـ2.32 % إلى 227.40 ريال، وحل ثالثا سهم "البابطين" بمقدار 1.86 % ليقفل عند 34.25 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أنابيب السعودية" بقيمة 295 مليون ريال، يليه "الراجحي" بنحو 269 مليون ريال، وحل ثالثا "المنجم" بـ267 مليون ريال.أداء السوق الموازيةارتفع مؤشر "نمو" 37 نقطة بنحو 0.14 % ليغلق عند 26292 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 53 % ما يعادل 49 مليونا إلى 43 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 % بواقع 509 آلاف سهم لتبلغ 2.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3833 ألف صفقة متراجعة 527 صفقة بمقدار 12 %.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "إدارات" بنحو 9.3 % ليبلغ 530 ريالا، يليه "القمم" بـ8 % ليصل إلى 97 ريالا، وحل ثالثا سهم "بلدي" 7.4 % حيث أغلق عند 188 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تدوير" بواقع 8.7 % ليغلق عند 11.60 ريال، يليه "ميار" بـ4.6 % إلى 4.10 ريال، وحل ثالثا سهم "لدن" بمقدار 4.2 % مقفلا عند 5.93 ريال.وكان الأعلى تداولا "حديد الرياض" بقيمة 6.3 مليون ريال، ثم "رؤوم" بـ4.6 مليون ريال، وحل ثالثا "بلدي" بمبلغ 3.6 مليون ريال.وحدة التحليل المالي