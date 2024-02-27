"أفالون فارما" يتداول بمكاسب 30 % وسط طلبات تخطت 15 مليون سهم في أولى جلساته

قفز سهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" في أولى جلساته في السوق السعودية 30 % عند 106.6 ريال مقارنة بسعر الإدراج 82 ريالا للسهم.

وشهد السهم تداولات بلغت نحو 2.8 ألف سهم خلال الساعة الأولى من بداية التعاملات، وبقيمة 290 ألف ريال، فيما بلغت الطلبات على الحد الأعلى 15.2 مليون سهم

وكانت شركة أفالون فارما التي تم تأسيسها عام 1998، قد طرحت 6 ملايين سهم للاكتتاب العام، بسعر 82 ريالا للسهم، تم تخصيص 10 % للأفراد، مقابل 90 % للمؤسسات.

ويعد إدراج "أفالون فارما" ثاني إدراج في السوق السعودية "تاسي" خلال العام الجاري، وذلك بعد إدراج مجموعة إم بي سي مطلع يناير الماضي.

غطت المؤسسات اكتتاب الشركة بنحو 13876 %، وهي أكبر نسبة تغطية من بين الطروحات منذ عام 2021، فيما بلغت تغطية الأفراد للطرح، 5427 %، وتم تخصيص سهمين للفرد الواحد بحد أدنى.

تقوم "أفالون فارما" بتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجنسية وتسويقها وتوزيعها في السعودية وخارجها، ويتمثل نشاط الشركة بحسب سجلها التجاري في صناعة المطهرات والمعقمات الخاصة بالأجهزة والمنتجات الطبية، وصناعة المطهرات والمعقمات للاستخدام غير الطبي، كذلك صناعة مستحضرات التجميل.

خلال عام 2022 حققت الشركة صافي ربح بلغ 59.5 مليون ريال، وهو يقل عن العام الذي سبقه بنحو 10 %، مع زيادة في مصاريف كل من البيع والتوزيع وكذلك العمومية والإدارية، كما أدت زيادة في تكاليف التمويل إلى أثر في صافي الربح.

وفيما يخص نتائج النصف الأول من العام 2023، حققت الشركة صافي أرباح بلغت 17.6 مليون ريال، مسجلة نموا طفيفا بفضل زيادة في نمو الإيرادات.

بلغت القيمة السوقية للشركة وقت الطرح عند 1.64 مليار ريال، فيما تتداول الشركة في جلستها الأولى عند قيمة 2.1 مليار ريال.