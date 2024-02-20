346 مليون ريال دعم وزارة الرياضة للأندية في الربع الثاني من موسم 2023 - 2024

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2023-2024، للأندية الرياضية الخاصة والعامة وبلغ 346.08 مليون ريال.

كما منح الفريق دعما كاملا للهلال (7 ملايين) وهو الوحيد من فئة (أ) في قائمة الأندية الرياضية الخاصة، النصر (5.175 مليون)، من فئة (ب)، والاتحاد (4.5 مليون) من فئة (ج) بسبب عدم انتقالهما لفئة أعلى من الموسم الماضي إلى الحالي.

وحصل ناديا الشباب والاتفاق على دعم كامل من بين الأندية الرياضية العامة من فئة (أ)، البالغ سبعة ملايين ريال لكل ناد.

وبلغ دعم أندية الفئة (ب) في الأندية الرياضية العامة 69.31 مليون ريال، أندية الفئة (ب) مبلغ 108.73 مليون ريال، أندية الفئة (ج) مبلغ 39.94 مليون ريال، أندية الفئة (د) مبلغ 95.1 مليون ريال.

فيما حرمت وزارة الرياضة ناديي الأهلي والقادسية من دعم الأندية الرياضية الخاصة للموسم الرياضي الحالي للربع الثاني، وفقا للتصنيف الإداري للأندية، وذلك بسبب عدم تحقيق مؤشر أساس، ودعم جزئي للدرعية (2.5 مليون) لتحقيقه 12 مؤشرا من أصل 13 مؤشرا.