ريال مدريد يوقع مع مبابي 5 أعوام وسان جيرمان يعيد البناء بـ 200 مليون يورو

وقع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على عقد مدته خمسة أعوام مع نادي ريال مدريد بدءا من الأول من يوليو المقبل قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وفقا لصحيفة ماركا الرياضية الإسبانية.

وأضافت أن مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم في 2018 أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مجددا بهذه الرغبة الأسبوع الماضي في "اجتماع ودي".

وتابعت الصحيفة، بأن كيليان مبابي الذي انضم لباريس سان جيرمان من موناكو في صيف 2017 طالب الخليفي بعدم تقديم أي عروض أخرى له لأنه وقع بالفعل مع ريال مدريد.

وذكرت ماركا، أن هذا الاتفاق تم منذ أسبوعين، ولكن لم يتم تأكيد الصفقة رسميا، علما بأن مبابي أكد في أوائل يناير الماضي أنه لم يتخذ قراره بشأن مستقبله.

وكان مبابي قد أبلغ ناديه بنية الرحيل في نهاية الموسم الحالي، حيث انضم إلى فريق العاصمة عام 2017 قادما من موناكو، ومدد عقده في 2022 حتى 2024 لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في بارك دي برانس "حديقة الأمراء".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت بأن مبابي سينضم إلى ريال مدريد عندما ينتهي عقده الحالي، مشيرة إلى أنه وافق على التنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان التي تصل إلى 100 مليون يورو، مقابل السماح له بمغادرة النادي كلاعب حر.

بعد الانتقال، ستتوافر في خزانة نادي باريس سان جيرمان ميزانية قدرها 200 مليون يورو سيتم تحريرها أساسا من فاتورة الأجور، حيث ستضخ لإعادة بناء الفريق الباريسي، رغم أن القطري ناصر الخليفي رئيس النادي، أكد عندما مدد عقده في 2022 بأن تعويضه صعبا ورحيله له تداعيات رياضية، مالية وتسويقية.

وبحسب صحيفة التايمز، فإن رحيل مبابي سيعني توفير، على الأقل، ميزانية قدرها 200 مليون يورو، حيث أفادت وسائل الإعلام، أن سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد. كما تم ربط البرتغالي رافائيل لياو مهاجم نادي ميلان الإيطالي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي مع النادي الفرنسي.