ارتفاع عدد اللاعبات المحترفات في السعودية بنسبة 195 % ومنتخبات السيدات 300 %

مرت كرة القدم النسائية في السعودية بفترة مثيرة من التقدم، حيث كانت المباراة الأولى للمنتخب السعودي للسيدات في 2022 ودخول تصنيفات الفيفا العالمية في 2023، في حين أثار دوري الدرجة الأولى والدرجة الأولى للسيدات اهتمامًا ومشاركة أكبر من خلال بث المباريات على المستويين المحلي والعالمي.

وبحسب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ارتفع عدد اللاعبات المحترفات في السعودية منذ 2021 بنسبة 195 %، والأندية بنسبة 56 %، المنتخبات الوطنية للسيدات بنسبة 300 %، وأعداد مدربي كرة القدم النسائية بنسبة 797 %، والدورات التدريبية بنسبة 557 %، والحكام بنسبة 66 %، كما تعمل المبادرات الشعبية ومشاريع البنية التحتية الجديدة على بناء مستقبل واعد لكرة القدم النسائية في السعودية.

أول بطولة رسمية للسيدات تقام في السعودية

وتستضيف السعودية بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للسيدات 2024 من 19 إلى 29 فبراير الحالي، حيث تستقبل سبعة فرق في جدة، وهي أول بطولة رسمية للسيدات تضم 11 لاعبًا تقام على الإطلاق في السعودية، وهي لحظة تاريخية لكرة القدم النسائية، حيث وضعت القرعة منتخب السيدات على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات: غوام ولبنان والأردن، وفي المجموعة الثانية توجد منتخبات فلسطين ونيبال وسورية والعراق، وستبدأ البطولة بنظام المجموعات، يليه الدور نصف النهائي والنهائي بمباريات على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

كورتيس يستدعي 23 لاعبة والبداية بالأردن

استدعى المدرب الإسباني لويس كورتيس 23 لاعبة، هن: "عبير ناصر، عذى فهد، البندري مبارك، الجوهرة سعود، بيان صدقة، فاطمة منصور، حلا خاشقجي، هيا ماهر، جوري طارق، لانا عبدالرزاق، لين محمد، ملوك الهوساوي، منى عبدالرحمن، موضي عبدالمحسن، مباركة محمد، نوف سعود، رغد مخيزن، ريم البلوشي، ساره حمد، ساره خالد، صبا توفيق، شروق الهوساوي، تاله الغامدي.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره يوم الإثنين 19 فبراير بمواجهة الأردن، فيما يلتقي في ثاني مواجهاته لبنان الأربعاء 21 فبراير، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب غوام يوم الجمعة 23 فبراير.