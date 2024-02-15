مبابي يدير ظهره لـ 100 مليون دولار ويعلن الرحيل من "حديقة الأمراء"

أبلغ النجم الفرنسي كيليان مبابي، ناديه باريس سان جرمان، نيته الرحيل في نهاية الموسم، حسب ما كشف مصدر مقرب من النادي. وكان مبابي (25 عاما) الذي انضم إلى فريق العاصمة عام 2017 قادما من موناكو، قد مدد عقده في 2022 حتى 2024 لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في بارك دي برانس "حديقة الأمراء".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن كيليان مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني عندما ينتهي عقده الحالي مع ناديه باريس سان جيرمان.

وبحسب "لو باريزيان"، و"إي إس بي إن"، فإن النجم الفرنسي البالغ 25 عاما، سيعلن اتفاقا مبدئيا مع ريال مدريد، الأسبوع المقبل، حيث أكد سابقا، أنه لن يجدد عقده مع النادي الباريسي عند انتهائه منتصف موسم 2024، ما يسمح له بالانتقال لفريق آخر مجانا. وأشارت إلى أن مبابي وافق على التنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان التي تصل إلى 100 مليون يورو، مقابل السماح له بمغادرة النادي كلاعب حر.

وفي 2022، تحدثت تقارير كثيرة عن قرب انضمام مبابي إلى ريال مدريد لكنه أعلن تمديد عقده مع سان جيرمان قبل أسابيع فقط من موعد فتح باب الانتقالات.