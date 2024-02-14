الأسهم الأوروبية تتعافى بفضل تراجع التضخم في بريطانيا ونتائج أعمال إيجابية

استعادت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم بعد بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع في بريطانيا ودعمت الآمال في خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت قريب، كما تعززت المكاسب بفضل نتائج أعمال إيجابية لبعض الشركات.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 % بعد تراجع 1 % في الجلسة السابقة.

وزاد المؤشر الرئيس البريطاني 0.8 % بعد استقرار تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين في يناير رغم توقعات بارتفاعه. واستقرت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بعد عمليات بيع أعقبت بيانات التضخم في الولايات المتحدة جاءت أعلى من المتوقع أمس الثلاثاء، ما أدى إلى تراجع التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وقال لويس دي جيندوس نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي اليوم، إن البنك يحتاج بعض الوقت ومزيد من البيانات الاقتصادية قبل أن يتخذ قرار خفض الفائدة.

وأظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو استقر في الربع الأخير من 2023 مقارنة بالربع السابق، وارتفع مؤشر أسهم الطيران والدفاع 1.2 % بالقرب من مستوى غير مسبوق.

وصعدت أسهم التكنولوجيا 1 % بعد خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة، في حين تراجعت أسهم شركات التعدين 0.5 % إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر تقريبا.

وقفز سهم "دليفري هيرو" 19.6 % في أقوى جلسة له منذ ديسمبر 2019 بعدما توقعت مجموعة خدمات توصيل الطعام الألمانية أن تتكفل التدفقات النقدية من العمليات الطبيعية بتسوية السندات والديون المستحقة في السنوات المقبلة.

وارتفع سهم "كوكا كولا" 8 %، إذ توقعت الشركة التي مقرها سويسرا نمو أرباحها السنوية بعد أن أعلنت تحقيق أرباح غير مسبوقة في 2023 بأكمله.

وصعد سهم "كابجيميني" 6.9 % بعد أن سجلت مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية إيرادات فصلية أفضل من المتوقع. وانخفض سهم "تيسن كروب" 10.5 % بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية وصافي الأرباح، وألقت باللوم على تراجع الطلب والأسعار في قطاعي المواد الخام والصلب.

وهبط سهم "هاينكن" 6.4 %، إذ توقعت الشركة نمو أرباح التشغيل بأرقام في خانة الآحاد في 2024، بسبب التقلبات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية. وانخفض مؤشر الأغذية والمشروبات 0.5 % متأثرا بسهم "هاينكن".