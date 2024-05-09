سياسة "الفيدرالي" تدفع "داو جونز" إلى تحقيق أكبر سلسلة مكاسب منذ ديسمبر

أغلق مؤشر داو جونز مرتفعا اليوم موسعا سلسلة مكاسبه إلى سبع جلسات متتالية، وذلك مع تقدم المؤشرات الثلاث الرئيسية في بورصة وول ستريت بعد أن جددت بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة آمال خفض أسعار الفائدة.

يشار إلى أن سياسة الفيدرالي هي المحفز الرئيسي لمعنويات المستثمرين في 2024. وأدت الآمال في أن يخفض البنك تكاليف الاقتراض إلى دفع مؤشر داو جونز إلى تحقيق أكبر سلسلة مكاسب منذ ديسمبر.

ووفق بيانات أولية، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 26.90 نقطة أو 0.52 % ليغلق عند 5214.57 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 44.96 نقطة أو 0.28 % ليصل إلى 16347.72 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز 339.68 نقطة أو 0.87 % إلى 39396.07 نقطة.