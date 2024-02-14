غدا انطلاق بطولة أرامكو النسائية الدولية للجولف بجوائز قيمتها 5 ملايين دولار

يشهد نادي الرياض للجولف غدا الخميس انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة وبمجموع جوائز يبلغ خمسة ملايين دولار.

وأوضح نوح رضا الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، أن هناك برامج جديدة سيتم إعلانها لتطوير لعبة الجولف، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في المجال الرياضي عامة ورياضة الجولف خاصة، حيث يعد الحدث نقلة نوعية على مستوى بطولات الجولف العالمية بجوائز قدرها خمسة ملايين دولار.

وأضاف: "لعبة الجولف يتحدى اللاعب فيها نفسه وليس الآخرين فهي تعمل على بناء الشخصية وأنا كلاعب جولف من عمر صغير أعد نفسي محظوظا لأنني أسهم في تطوير هذه الرياضة بدعم القيادة الحكيمة".

من جهتها، قالت ليكسي تومسون اللاعبة الأمريكية "أعد هذه البطولة مسارا جديدا بالنسبة لي خاصة أنها تقام للمرة الأولى في الرياض، حيث تعد بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف خطوة مهمة إلى الأمام في دفع هذه الرياضة، ليس فقط في السعودية لكن على نطاق عالمي، ومن دواعي سروري أن أكون جزءا من حدث يدافع عن المساواة في جوائز لعبة الجولف".