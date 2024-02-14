شراكة استراتيجية بين "روح السعودية" ودوري "روشن" للترويج للسعودية كوجهة سياحية

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة لتصبح من خلالها "روح السعودية" الراعي الرسمي البلاتيني لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة، للترويج للسعودية بوصفها وجهة سياحية بارزة على مستوى المنطقة والعالم عبر الاستفادة من الزخم والمتابعة المحلية والعالمية للدوري السعودي الذي يضم أبرز نجوم العالم، كما تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة ضمن استراتيجية التحول الخاصة بدوري روشن السعودي الهادفة إلى زيادة متابعة الدوري وانتشاره، ليصبح أحد أهم البطولات على مستوى العالم.

وأكد عبدالله الحقباني الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية للهيئة، أن هذه الشراكة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأتي نظير المكانة المرموقة والانتشار المتزايد للكرة السعودية على الصعيد الإقليمي والدولي، لتعزيز الجهود الرامية إلى جذب الزوار، والترويج للوجهات السياحية الفريدة والفعاليات النوعية والعالمية المقامة حول السعودية طوال العام.

من جانبه أوضح كارلو نهرا المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن هذه الشراكة مع "روح السعودية" تعكس التأثير المتنامي للدوري وجاذبيته العالمية، مضيفا "هذه الشراكة تجسد التزامنا المشترك نحو تحقيق التميز والتفاني لتقديم تجارب لا تنسى لمشجعي كرة القدم حول العالم، وسنعمل سويا لإيصال الرياضة والسياحة في المنطقة إلى آفاق جديدة".

ومن المنتظر أن تثمر هذه الاتفاقية عن اتفاقيات عدة بين الهيئة السعودية للسياحة وعدد من الأندية السعودية في وقت لاحق، لتطوير المنتجات السياحية والترويج لها داخل السعودية وخارجها.