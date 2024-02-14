"سينومي سنترز" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع عدة بنوك بقيمة 5.25 مليار ريال

مقدمة تعلن شركة المراكز العربية ("سينومي سنترز" أو "الشركة") توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة مضمونة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية واتفاقية تسهيلات مرابحة (ال"تسهيلات الجديدة") مضمونة دوارة بتكاليف اقتراض أقل وتعهدات أكثر مرونة مقارنة بالتسهيلات الحالية, مع عدة بنوك وتصل قيمتها الإجمالية إلى 5.25 مليار ريال سعودي, والجدير بالذكر أن قيمة هذه التسهيلات ستستخدم لسداد مستحقات التسهيلات القائمة ("التسهيلات القائمة") ولدعم نمو الشركة المستقبلي.

تاريخ الحصول على التمويل 1445-08-03 الموافق 2024-02-13

الجهة الممولة قامت إتش إس بي سي العربية السعودية بتنسيق التسهيلات بصفتها المنسق الدولي الحصري والمنسق الرئيس للاستدامة، البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني، البنك السعودي الأول بصفتهم مديري السجل والمنسقين الرئيسين وبنك دبي التجاري وبنك المشرق وQNB المملكة العربية السعودية بصفتهم مديري السجل، والبنك الأهلي السعودي بصفته وكيلا استثماريا للمرابحة بالريال السعودي والدولار الأمريكي ووكيل الأوراق المالية ووكيل دولي، وبنك المشرق بصفته المنسق المشارك للاستدامة، والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الأول بصفتهم مصارف الحساب. البنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول والبنك الأهلي السعودي بصفتهم مشاركين في تسهيلات المرابحة بالريال السعودي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق بصفتهم مشاركين في تسهيلات المرابحة بالدولار الأمريكي وQNB المملكة العربية السعودية والبنك الأهلي السعودي بصفتهم مشاركين في تسهيلات المرابحة الدوارة بالريال السعودي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق بصفتهم مشاركين في تسهيلات المرابحة الدوارة بالدولار الأمريكي.

قيمة التمويل إجمالي قيمة التسهيلات 5.25 مليار ريال سعودي.

مدة التمويل أ) اتفاقية مرابحة دوارة مرتبطة بالاستدامة لمدة أربعة أعوام (قابلة للتمديد مرتين لمدة عام واحد). ب) شريحة مرابحة مرتبطة - بالاستدامة أ – لمدة 12 عاما. ج) شريحة مرابحة مرتبطة - بالاستدامة ب – لمدة 12 عاما.

الضمانات المقدمة مقابل التمويل سندات لأمر، إضافة إلى رهن بعض الأصول المنقولة وبعض العقارات غير المنقولة لصالح الممولين.

الهدف من التمويل سيتم استخدام متحصلات التسهيلات من الشركة في الأغراض التالية: أ‌) إعادة سداد مستحقات التسهيلات القائمة. ب‌) سداد الرسوم والتكاليف والمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة. ج‌) الأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل للشركة.

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