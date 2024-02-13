11.5 مليار دولار القيمة السوقية للأندية المتأهلة إلى دوريي أبطال آسيا وأوروبا 

تنطلق اليوم منافسات دور الـ 16 لبطولتي دوري أبطال أوروبا وآسيا، إذ تبلغ القيمة السوقية للأندية المتأهلة إلى هذا الدور، 11.5 مليار دولار والحصة الكبرى للأوروبية بـ 10.8 مليار، بصدارة مانشستر سيتي "1.3 مليار"، وفقا لموقع Transfermarkt.

أما القيمة السوقية لـ 16 ناديا في دوري أبطال آسيا فتبلغ 728.8 مليون دولار يتصدرهم الهلال السعودي بقيمة تصل إلى (260.7 مليون).

شاندونغ الصيني الأقل بأربعة ملايين دولار

ويفتتح شاندونغ الصيني (أربعة ملايين) وكواساكي الياباني (17.7 مليون) اليوم الثلاثاء مباريات الذهاب في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا قبل أن يلتقي يوم الاربعاء كلا من: جيونبوك الكوري (21 مليون) مع بوهانج الكوري (9.8 ملايين)، يوكوهاما الياباني (18.2 مليون) مع بانكوك التايلندي (7.2 مليون)، ناساف الاوزباكستاني (10.5 مليون) مع العين الاماراتي (34.1 مليون)، الفيحاء السعودي (27.9 مليون) مع النصر السعودي (155.2 مليون)، ثم يلتقي الخميس كلا من: أولسان الكوري (20.1 مليون) مع فنتفوريت الياباني (6.6 مليون)، نافباخور الأوزباكستاني (8.9 مليون) مع الاتحاد السعودي (114.3 ملايين)، وأخيرا سباهان الإيراني (12.6 مليون) مع الهلال السعودي (260.7 مليون).

خمسة أندية أوروبية بـ 5.7 مليار دولار

ويفتتح كوبنهاجن الدنماركي (91.2 مليون) ومانشستر سيتي (1.3 مليار) يوم الثلاثاء مباريات الذهاب في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا قبل أن يلتقي لايبزيج الألماني (521.3 مليون) مع ريال مدريد الإسباني (1.1 مليار) ثم يلتقي يوم الاربعاء كلا من: لاتسيو الإيطالي (259.7 مليون) مع بايرن ميونخ الألماني (مليار)، وباريس سان جرمان الفرنيسي (1.1 مليار) مع ريال سوسييداء الإسباني (524.6 ميلون)، ثم يلتقي الثلاثاء 20 فبراير الحالي كلا من: إنتر ميلان الإيطالي (634.7 ملايين) مع أتليتكو مدريد الإسباني (489.8 مليون)، وأيندهوفن الهولندي (304.3 مليون) مع بوروسيا دورتموند الألماني (501.1 مليون)، والأربعاء 21 فبراير كلا من: بورتو البرتغالي (277.1 مليون) وأرسنال الإنجليزي (1.2 مليار)، ونابولي الإيطالي (576.8 مليون) وبرشلونة الإسباني (928.1 مليون).