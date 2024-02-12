«موسم الرياض» يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك و350 ألف دولار للفائز

أعلن موسم الرياض استضافة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والفعاليات المصاحبة لها، يوم 8 مارس المقبل بملعب الأول بارك في الرياض. وبحسب مصادر لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" سيحصل الفريق الفائز باللقب على 350 ألف دولار، فيما سينال الوصيف 100 ألف دولار. وقال ياسر المسحل، رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن "استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض، فرصة استثنائية وانعكاسا لطبيعة التعاون المثمر والانسجام البناء بين جميع قطاعات الدولة، بما يضمن تحقيق المستهدفات في إقامة واستضافة فعاليات رياضية كبرى بالمملكة تهدف إلى إبراز حجم التطور والتنوع في المجالات كافة، لتكون بذلك المملكة وجهة رياضية عالمية أولى".