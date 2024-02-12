الاتحاد السعودي يغرم 6 لاعبين مستبعدين من الأخضر 1.2 مليون ريال ويوقف 4 منهم 8 أشهر

فرض الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات مالية بلغت 1.2 مليون ريال على ستة لاعبين دوليين مع إيقاف أربعة منهم ثمانية أشهر، بسبب استبعادهم عن المنتخب السعودي قبل المشاركة في كأس أمم آسيا، التي اختتمت منافساتها في الدوحة وتوج بلقبها المنتخب القطري بعد فوزه على نظيره الأردني 3/ 1.

وأعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إيقاف نواف العقيدي خمسة أشهر "بدءا من تاريخه" وتغريمه 300 ألف ريال بعد أن طلب من المدرب الإيطالي روبرت مانشيني تأجيل معسكر قطر لمدة يوم أو يومين بسبب ظروفه أو منحه إجازة خاصة حيث قوبل طلبه بالرفض، أعقبها إرساله رسالة تتضمن إساءة للإداريين، ثم طلب منهم إيصال طلبه للمدرب بعدم رغبته في الانضمام للمنتخب السعودي، حيث تم إخطار جويدو فينجا الرئيس التنفيذي في النصر بموقف اللاعب الذي أكد أن اللاعب سينضم في الموعد المحدد، فيما أسر العقيدي لماسيمو باتارا مدرب حراس الأخضر بأنه يريد مغادرة الأخضر حيث يشعر بأنه سيكون الحارس الثالث، فيما أكد له الأخير أن مانشيني لم يقرر حتى الآن ترتيب الحراس.

وعاقبت اللجنة الثلاثي محمد مران لاعب النصر، خالد الغنام لاعب القادسية، وعلي هزازي لاعب الاتفاق بالإيقاف شهرا وغرامة 200 ألف ريال لكل لاعب، إثر طلبهم مغادرة المعسكر بعد خلو القائمة من أسمائهم رغم أنها عدلت قبل المباراة الأولى وفرصة انضمامهم ما زالت قائمة.

وجاءت عقوبة لجنة الاحتراف للفرج بـ100 ألف ريال بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب عقب استدعائه للمعسكر الذي أقيم في شهر أكتوبر 2023 في البرتغال، وللغنام بـ200 ألف ريال بعد ثبوت طلبه من المدرب الإيطالي إعفاءه من الانضمام لمعسكر الأخضر قبل كأس آسيا.